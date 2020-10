TgNews24, a Viterbo l’informazione va in tv

La collaborazione tra TLN e ViterboNews24 fa nascere il Telegiornale

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sei edizioni settimanali, una squadra di 12 persone tra tecnici e giornalisti, il tutto incastonato nel cuore di TeleLazioNord, l’unica emittente televisiva del viterbese che a febbraio festeggerà i suoi primi due anni di vita. Nasce in questa maniera il TGNEWS24 di Viterbo, da un’idea fortemente voluta dalla testata online ViterboNews24, e felicemente accolta dall’editore di TLN Riccardo Scifo.

Politica, cronaca, economia, cultura, sport e spettacolo, l’informazione è servita, senza bisogno di scoop, ma semplicemente per raccontare Viterbo e la sua provincia. Edizione in onda tutte le sere alle 20.30 e in replica alle 23.30. “Viterbo e la sua provincia – spiega l’editore del telegiornale Francesco D’Ascanio – pare scontato dirlo ma avevano bisogno anche di un’informazione televisiva. Mettiamo la faccia in questa avventura, consapevoli del fatto che saremo puntuali nell’informazione e mai di parte”. Poi ha aggiunto: “Cominceremo il 28 ottobre, e affiancato al telegiornale proporremo di nuovo le BreakingNews, che andranno in onda nel primo pomeriggio”.

Il canale di TeleLazionord è il 629 del digitale terresre.