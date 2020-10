Coronavirus: Regione Lazio, non sono previste decisioni autonome

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “La Regione Lazio non ha assunto alcuna decisione in merito a nuovi provvedimenti per contenere il contagio e non è prevista alcuna decisione autonoma.

Con senso di responsabilità, e secondo un metodo utilizzato da quando è cominciata la pandemia, parteciperà al confronto con il Governo e le Regioni e applicherà tutti i provvedimenti che si decideranno insieme”.

Così in una nota la Regione Lazio.