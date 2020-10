Civita Castellana, il Sindaco convoca la sessione del Centro Operativo Comunale per il Covid-19

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Comune di Civita Castellana avvisa la cittadinanza che oggi, 16 ottobre, la ASL di Viterbo ha comunicato dodici nuovi casi Covid-19 nel nostro Comune e che una persona risulta guarita. Si precisa che i soggetti sono in isolamento domiciliare tranne una persona che risulta ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Belcolle di Viterbo e che sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla ASL.

Visto il sensibile aumento delle positività, il Sindaco ha convocato in data odierna la sessione del Centro Operativo Comunale per il Covid-19 (COC) che ha visto la partecipazione di forze civili e militari, dallo stesso incontro è emersa la necessità di prevedere ulteriori misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza. Si è evidenziata l’esigenza di potenziare la didattica a distanza negli istituti superiori e di attivarla laddove non previsto anche per decongestionare il servizio di trasporto pubblico. La situazione è assolutamente sotto controllo ma vanno adottate delle misure per gestire l’incremento dei casi.