Bolsena, conferenza ‘Inside Out Project’ all’Auditurium Comunale

NewTuscia – BOLSENA – “Vorrei che tu ti batta per ciò che ti sta a cuore, partecipando a un progetto artistico globale e insieme cambieremo il mondo… DENTRO E FUORI- Inside Out”.

Queste sono le parole dell’artista JR che ha lanciato la sfida nel 2011 e che ha raccolto molti consensi in tutto il pianeta.

Il progetto Inside Out è un’iniziativa di arte collaborativa che, attraverso ritratti in bianco e nero, istallati su grandi superfici urbane o naturali, racconta storie e problematiche locali e, dal profondo delle persone, le porta fuori, in giro per il mondo attraverso il web.

La piattaforma web dell’artista francese sostiene la causa della rete di associazioni, persone e artisti dell’Alfina e del Lago di Bolsena, per arginare la diffusione della monocoltura delle nocciole sui territori, vista come usurpazione della loro terra e delle falde acquifere. L’avvento della monocoltura delle nocciole in Alta Tuscia, ripropone quanto avvenuto nel territorio dei Monti Cimini: inquinamento da erbicidi e pesticidi che hanno azzerato la biodiversità ed inquinato gravemente il Lago di Vico. La bellezza e la ricchezza dell’Alta Tuscia risiede anche nella varietà di colture e paesaggio, nella qualità dei prodotti della terra: vini, olio, formaggi, legumi, pascoli, cereali. La multinazionale che ha sollecitato gli impianti di nocciole, non ha investito nulla e non ha assunto alcun rischio d’impresa; esige standart di produzione che obbligano all’uso massicio di pesticidi, e non produce cibo. Si corre il rischio di rovinare l’ennesima meraviglia naturale per il profitto di una multinazionale; grazie alla piattaforma creata da JR, la causa ecologista dell’Alta Tuscia farà il giro del mondo, come esperimento di impegno civile attraverso l’arte per la biodiversità e la sovranità alimentare.

Domenica 18 ottobre, alle ore 17:00, presso l’Auditorium Comunale in Piazza Matteotti, si tiene un incontro pubblico dove le curatrici del progetto Katia Maurelli e Catherine Bardinet, delle associazioni La Porticella e Idea presentano ‘Inside Out Project: Save the Biodiversity – Progetto Albero’, con gli artisti che vi hanno preso parte e le persone che “ci mettono la faccia”; si procederà alla programmazione delle istallazioni collettive nei borghi del territorio, per fare il giro del mondo in nome dell’ amore e della cura dell’ambiente e della salute. Con il patrocinio del Comune di Bolsena e dell’Assessorato alla Cultura.

La conferenza, che sarà anche in diretta facebook sulla pagina dell’evento, avverrà nel rispetto delle norme anti covid e in caso di grande affluenza, si replicherà alle ore 18:30.

Associazione Idea Bolsena