Udienza dinnanzi al TAR Lazio sulla centrale geotermica di Castel Giorgio

In data odierna si è tenuta, presso il TAR per il Lazio, l'udienza in camera di consiglio sui ricorsi proposti dai Comuni di Castel Giorgio, Acquapendente, Allerona, Bolsena, Grotte di Castro, Montefiascone, Castel Viscardo e Orvieto, tutti assistiti dall'Avv. Michele Greco, per l'annullamento di una serie di atti amministrativi riguardanti il progetto geotermico pilota cosiddetto "Castel Giorgio".

Il TAR ha accolto l’istanza proposta dai Comuni per la fissazione a breve dell’udienza nella quale i ricorsi saranno decisi, ed ha quindi rinviato per la discussione finale all’udienza del 12 gennaio 2021.

Il TAR ha anche accolto la richiesta dei Comuni di trattare simultaneamente i propri ricorsi con quelli proposti – sempre in opposizione all’impianto geotermico pilota – da Regione Umbria, Regione Lazio, Italia Nostra e alcune persone e imprese del luogo, che saranno quindi decisi anch’essi all’udienza del 12 gennaio 2021.

Il Comune di Castel Giorgio esprime pertanto la propria soddisfazione per il risultato dell’udienza odierna ed è sempre più fiducioso sul buon esito del giudizio, che vede unite le amministrazioni comunali, le Regioni Lazio e Umbria, Italia Nostra, persone singole e importanti imprese locali in questa fondamentale battaglia per la difesa del territorio, della salute e della pubblica incolumità della cittadinanza.

IL SINDACO

ANDREA GARBINI