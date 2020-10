“The Data Appeal Company”, alla Regione Lazio il premio come “Regione d’Italia più recensita”

NewTuscia – RIMINI – Presentati oggi, durante la seconda giornata del TTG di Rimini, i risultati dell’analisi dei big data raccolti e analizzati dall’intelligenza artificiale di “The Data Appeal Company” sulla base di 21,4 milioni di recensioni online sull’offerta turistica italiana. Alla Regione Lazio il premio come “Regione d’Italia più recensita”.

“L’assegnazione del premio “Italia destinazione digitale” come Regione d’Italia più recensita ci riempie d’orgoglio”, dichiara Giovanna Pugliese, Assessora al Turismo e Pari Opportunità della Regione Lazio. “I dati raccolti, ancora una volta ci dicono che il Lazio è una regione accogliente, ospitale e continuamente in grado di sorprendere il turista. C’è un grande lavoro da fare per migliorare ancora di più l’offerta facendo crescere ulteriormente territori con potenzialità enormi. Stiamo infatti per mettere in campo risorse e strumenti in grado di far nascere nuove destinazioni turistiche così che, superata l’emergenza da Covid19, il Lazio possa tornare in campo più forte di prima. Ringrazio i tanti e le tante che dedicano il loro tempo a recensire i loro viaggi nel Lazio. A Roma, nella Tuscia, nella Ciociaria, nel reatino, nelle Città d’arte, nei borghi, lungo la costa, nelle isole. Condivideremo con le associazioni di categoria questo enorme patrimonio di proposte e suggerimenti e continueremo a stare al fianco degli operatori del settore che sono i veri vincitori di questo premio”.