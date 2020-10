Santa Severa: vivi i parchi del Lazio. Un Castello di eccellenze

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Un Castello di eccellenze del Lazio è l’appuntamento da non perdere il prossimo fine settimana sabato 17 e domenica 18 ottobre. Il Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella ospita due giorni dedicati alla vita all’aria aperta per tutta la famiglia, con tante attività gratuite organizzate in collaborazione con Parchi Lazio, Riserva naturale di Macchiatonda, Zip Zone, Dominio Pubblico e Associazione Be pop che animeranno l’antico maniero e la Riserva con laboratori per bambini dedicati alla natura, workshop, archeobirdtrekking.

E poi, degustazioni delle eccellenze del Lazio, vino e olio, oltre a esibizioni di circo contemporaneo, giochi di luci e ombre e laboratori emozionali. Il castello con i suoi ampi spazi e giardini all’aperto offre la possibilità di mantenere il corretto distanziamento interpersonale per poter coniugare sicurezza e divertimento.

Dove indicato la prenotazione è obbligatoria per poter accedere.

Programma:

sabato 17 ottobre

Laboratorio: A chi fanno paura le ombre

3 spettacoli 11.00 – 15:00 – 16:30

max 15 posti per turno

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3474528761

sabato 17 e domenica 18 ottobre

Stati d’animo: Incontrare la Bellezza: Esibizione di circo contemporaneo

ore 11.00

Attività gratuita contingentata negli spazi aperti senza prenotazione

sabato 17 e domenica 18 ottobre

Eccellenze del Lazio: olio, vino e i prodotti a marchio Natura in campo sulla Spianata

dalle 11:00 alle 18:00

ingresso gratuito contingentato senza prenotazione

sabato 17 ottobre

Salotto enogastronomico – Vino e Olio – Introduzione al gusto

ore 11:00

Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria 3398927749 max 35 posti

sabato 17 e domenica 18 ottobre

Archeobirdtrekking alla Riserva di Macchiatonda e al castello di Santa Severa

ore 10.15 appuntamento all’ingresso della Riserva per il percorso di birdtrekking fino alle ore 13.00

ore 14:30 il percorso prosegue con visita al castello fino alle ore 17.00

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria 3398927749 max 30 posti

( ingresso € 8.00 per ingresso al castello)

durata: 4h

indicazioni per la visita: scarpe da trekking, binocolo, taccuino, macchina fotografica, adatto per famiglie

sabato 17 e domenica 18 ottobre

Laboratorio della Natura

ore 14:00 ore 15.30

all’aperto piazza delle Due chiese max 20 posti per turno adatto a bambini da 7 anni un su

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3398927749

sabato 17 ottobre

Fototrekking alla Riserva di Macchiatonda

ore 14:30

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria 3398927749 max 15 posti

indicazioni per la visita: scarpe da trekking, binocolo, taccuino, macchina fotografica

domenica 18 ottobre

La Dolce Vita-Trofeo Auto D’epoca

ore 12.00

Premiazione degli equipaggi

ingresso gratuito contingentato senza prenotazione

domenica 18 ottobre

Bandita: laboratorio emozionale di danza della luce

ore 16:00

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria max 70 posti 3474528761 per famiglie

Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito contingentato come da normativa vigente per la prevenzione Covid.

Per partecipare alle attività è obbligatorio:

– indossare la mascherina

– mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro

– rispettare le indicazioni degli addetti all’accoglienza, degli operatori didattici e quanto riportato sui pannelli presenti lungo il percorso di visita

– avere una temperatura corporea inferiore ai 37,5°. La temperatura verrà misurata dal personale addetto e se superiore ai 37,5°, non sarà possibile partecipare all’evento

Castello di Santa Severa