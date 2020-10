Viterbese, si riparte con i tifosi!!

NewTuscia – Viterbo. Grande novità in casa gialloblù

Si riparte : La società ha comunicato che saranno nuovamente in vendita i biglietti per la partita di Mercoledi 21 Ottobre, Viterbese – Bisceglie (ore 20:45)

Ecco i prezzi :

Prezzi

Tribuna Centrale € 25,00 + diritti di prevendita

Tribuna Laterale € 25,00 + diritti di prevendita

Curva Nord € 15,00 + diritti di prevendita

Tribuna Centrale € 20,00 + diritti di prevendita (vecchio abbonato)

Tribuna Laterale € 20,00 + diritti di prevendita (vecchio abbonato)

Curva Nord € 12,00 + diritti di prevendita (vecchio abbonato)

Biglietti in vendita da Venerdi presso la Tabaccheria della Palazzina di Casti Claudia (Via della Palazzina 123, Viterbo) e online su boxol.it. Inoltre i tagliandi saranno acquistabili il giorno della gara presso il botteghino dello stadio “Enrico Rocchi.

“Si ricorda che in ottemperanza alle normative vigenti, ogni spettatore deve acquistare il titolo di accesso nominativo, presentandosi agli sportelli munito di documento di identità in originale e di autocertificazione da firmare e consegnare all’accesso allo stadio dopo il controllo della temperatura (accesso possibile solo con meno di 37,5° C).

E’ necessario arrivare indossando la propria mascherina che dovrà essere mantenuta fino all’arrivo al proprio posto.”

Queste le raccomandazioni della società gialloblù.