Coronavirus, tre nuovi positivi a Soriano nel Cimino

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Oggi la ASL ha comunicato la positività di 3 casi.

Il primo una ragazza ricoverata in struttura sanitaria: non è residente a Soriano ed è rimasta in quarantena da subito. Nella ricostruzione dei contatti non ha destato problemi riguardanti la popolazione di Soriano.

Sono inoltre risultati positivi, e ringrazio per aver autorizzato la pubblicazione dei nominativi; PORTA Gianluca ed il figlio PORTA Marco. La famiglia sta osservando da lunedì il periodo di quarantena. Per quanto riguarda la catena dei contatti la famiglia ha ricostruito quanto avvenuto in termini di spostamenti e contatti nelle 48 ore precedenti al prelievo del tampone. La classe che il figlio Marco frequenta presso l’istituto comprensivo di Soriano nel Cimino e’ posta in quarantena da domani mattina. Nello specificare che per gli studenti avverrà comunque la didattica a distanza , faccio presente che nessuno sarà sottoposto a tampone da parte della ASL. Durante i 10 giorni di quarantena ed isolamento se i genitori dovessero notare l’insorgere di sintomi o di stato febbrile DEVONO contattare la pediatra di base e/o il medico di base che provvederanno, se del caso ad avvertire la ASL. Comunque prima della fine della quarantena la ASL stessa provvederà a sottoporre i ragazzi a test sierologico per rilasciare la certificazione di avvenuto isolamento.

Qualora ci fossero situazioni particolari da segnalare siete invitati a mandarle via mail alla Scuola oppure segnalate a sindaco@comune.sorianonelcimino.vt.

Ringrazio la famiglia Porta per la sensibilità civile che ha dimostrato ed auguri una pronta guarigione a tutti loro .

Comunque torno a ripetere:

– usiamo la mascherina

– manteniamo le distanze

– laviamo frequentemente le mani.

Grazie non allarmiamo e non allarmiamoci oltre misura ma vigiliamo che tutto vada bene.

Grazie.

Fabio Menicacci sindaco di Soriano nel Cimino