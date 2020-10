Sicurezza, Palozzi (Cambiamo): “Governo ascolti monito agenti polizia”

NewTuscia – ROMA – “Esprimiamo totale vicinanza agli agenti di polizia e militari oggi in piazza del Popolo per chiedere maggior sicurezza nello svolgimento del proprio lavoro e per invocare la approvazione di una normativa che tuteli realmente le garanzie funzionali degli agenti. Richieste e istanze assolutamente condivisibili e importanti, che il governo Conte non può e non deve sottovalutare. Anche alla luce dei preoccupanti dati, che parlano di circa 3500 aggressioni all’anno ai danni delle forze dell’ordine.

Una realtà che deve essere affrontata e lenita attraverso strumenti normativi concreti ed efficaci. Questa categoria professionale, infatti, svolge un ruolo delicato e fondamentale per la tutela del territorio e della comunità. Lo Stato non abbandoni le forze dell’ordine”.