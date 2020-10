“Parafrasare a quattro mani al Beethoven Festival Sutri ”

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo l’entusiasmante concerto del duo Severini-Scappucci con la sala piena e grande esaltazione del pubblico, il Beethoven Festival Sutri si avvicina alla conlusione e presenta il suo penultimo appuntamento dall’avvincente titolo “ Puccini, Ciaikovskij e la musica sinfonica dell’Ottocento”, sabato 17 ottobre ore 18 Chiesa di San Francesco Sutri. Protagoniste dell’evento saranno le due pianiste d’eccelllenza Francesca Amato e Sandra Landini, vincitrici di numerosi concorsi nazionali e internazionali, unite da un forte sodalizio che le ha viste esibirsi nei più importanti centri musicali sia iataliani che europei. Il programma scelto dalle due artiste celebra l’arte di trascrivere e parafrasare famosi brani orchestrali per pianoforte a quattro mani, pratica che permetteva a tutti gli amanti della musica di eseguire od ascoltare le più importanti pagine del repertorio orchestrale, rendendo il pianoforte il veicolo privilegiato per la diffusione capillare delle sinfonie, delle ouverture, delle opere nonché dei balletti. Le trascrizioni venivano fatte talvolta dagli stessi compositori e più frequentemente da altri musicisti, affidando magicamente l’orchestra a venti dita. Nella prima parte del concerto al Beethoven festival Sutri il duo Landini-Amato eseguirà Impressioni Teatrali: Tosca di Giacomo Puccini, una composizione di Arturo Buzzi-Peccia, seguita da una rielaborazione del balletto La Bella Addormentata di Ciaikovski di Sergei Rachmaninoff, concludendo con Sergio Calligaris e la sua Parafrasi da Concerto op.16 sul Valzer del 1° atto del balletto “Il lago dei Cigni” di P.I. Ciajkovskij. La seconda parte del concerto si aprirà con l’Ouverture da La Gazza Ladra di Rossini per concludersi con l’eroico poema sinfonico Les Preludes di Liszt.

Francesca Amato Francesca Amato si è diplomata in pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G.Frescobaldi” di Ferrara. Successivamente si è perfezionata alla Scuola di Musica di Fiesole con Maria Tipo, alla Scuola Superiore Internazionale di Musica da Camera di Duino col Trio di Trieste, all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola con Pier Narciso Masi, conseguendo con il massimo dei voti il diploma in Musica da Camera. Vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali, svolge da anni una intensa attività concertistica che la ha vista esibirsi come solista ed in formazioni cameristiche nelle maggiori città italiane ed europee: Musiksaal dell’Università di Colonia, Forum des Cordeliers e Centre Culturel Aerospatial di Tolosa, Sala Grande dell’Istituto Italiano di Cultura di Vienna, Sala da Camera Bulgaria di Sofia, Teatro Nazionale di Algeri, Stadthsalle di Unna, Teatro Manzoni di Pistoia, Teatro Marcello e Castel S.Angelo a Roma, Teatro del Popolo a Concordia (Modena), Palazzo Ducale a Venezia, Circolo degli Artisti di Torino e ancora a La Spezia, Firenze, Siena, Lucca, Forlì, Perugia, Verona…Ha al suo attivo la registrazione di un CD dal titolo “Meravigliose sofferenze” dedicato alla musica per pianoforte a quattro mani di Schubert, Schumann e Brahms. Ha conseguito la laurea di II livello ad indirizzo concertistico con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia.E’ docente di pianoforte al Liceo Musicale “G. Carducci” di Pisa.

Sandra Landini è risultata vincitrice del primo premio assoluto ai Concorsi Internazionali di Stresa e Taranto, del secondo premio assoluto al concorso Internazionale di Chieti e del terzo premio assoluto al Concorso Internazionale “Fryderyk Chopin” di Roma e al Concorso pianistico “Ferenc Liszt” di Lucca. Ha tenuto recital in tutta Europa, Gasteig a Monaco di Baviera, Festival Grieg a Bergen (Norvegia), Fondation Pierre Gianadda a Martigny (Svizzera) Theatre des Varietes a Montecarlo, Musik Theater e Università di Vienna, Fondazione N. Piccinni di Bari, St Giles’ Cathedral ad Edimburgo, Accademia Nazionale di Lovran (Croazia) e inoltre a Torino, Milano, Stresa, Lugano, Londra, Parigi, Norimberga, Dublino…Ripetutamente invitata negli Stati Uniti ha suonato per la Steinway Piano Series presso l’Università della Florida, nella Kopleff Recital Hall ad Atlanta, nella Bertelsmann Foundation Building ad Athens e alla Hugh Hodgson University Of Georgia. In qualità di solista si è esibita con l’Orchestra Filarmonica di Stato di “J. Dumitrescu” della Romania (Chopin, Concerto n°1), Orchestra P.J Cajkovskij della Repubblica di Udmurtia (Mozart Concerto per due pianoforti KV365) e al Teatro Comunale di Alessandria (J.S. Bach, Concerto per tre pianoforti e orchestra BWV 1063). Ha pubblicato un CD per la Phoenix Classics dedicato a Chopin e ad autori russi (Rachmaninov, Balakirev, Glinka).Si è diplomata al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze con il massimo dei voti e la Lode perfezionandosi successivamente con Orazio Frugoni e Maria Golia. E’ docente di pianoforte al Conservatorio Musicale “A. Boito” di Parma.

L’ accesso ai concerti è consentito nel rispetto delle misure previste dalla normativa anti contagio da Covid 19 in vigore.

In considerazione del numero dei posti ridotto per consentire il distanziamento, è vivamente consigliata la prenotazione per ogni concerto tramite WhatsApp al numero telefonico 3533756855 oppure all’indirizzo email info@beethovenfestivalsutri.com entro le ore 12.00 del giorno del concerto.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.beethovenfestivalsutri.com