Torna a Viterbo CioccoTuscia, l’11 edizione presso piazza S. Lorenzo

NewTuscia – VITERBO – L’11 edizione di “CioccoTuscia” si svolgerà a Viterbo nei giorni 17-18 ottobre 2020 presso lo storico Palazzo dei Papi (sala Alessandro IV) a Piazza S.Lorenzo.

Il tema della manifestazione è “La Cultura dei Dolci Sapori” e si punta alla promozione e valorizzazione dei prodotti locali tipici della Tuscia e loro utilizzo in pasticceria e in cucina.

Quest’anno, tenuto conto della situazione sanitaria non ancora risolta e delle disposizioni normative da rispettare, la manifestazione si svolgerà in modalità più limitata;

In particolare si sottolinea che non ci saranno stand enogastronomici (quindi nemmeno stand dolciari) e che le attività si svolgeranno solo presso la Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi nella quale l’ingresso è previsto solo per chi volesse partecipare alle dimostrazioni di pasticceria da parte di chef professionisti del territorio o ai laboratori didattici per bambini (quindi non ci saranno attività a Piazza S.Lorenzo).

Rispetto a tante realtà e iniziative che sono state rinviate o annullate, noi abbiamo scelto di mantenere l’impegno della continuità e realizzare una versione smart della 11^ edizione.

Ricordiamo che nell’edizione 2019, le presenze sono state oltre 15.000 in soli 2 giorni di tutte le età e provenienti da tutta Italia quindi un grandissimo e ricorrente successo per CioccoTuscia Viterbo che è di fatto diventato il più grande evento enogastronomico della provincia e con una risonanza oramai nazionale.

Importante sottolineare il sostegno delle principali realtà istituzionali del territorio quali Comune di Viterbo, Diocesi, CNA Viterbo e Civitavecchia, Confartigianato Viterbo, Sodalizio Facchini S.Rosa, Comitato Centro Storico e Caritas a testimoniare la grande rilevanza della manifestazione.

Il programma aggiornato è visibile su www.cioccotuscia.it

Programma sabato 17 ottobre

Inizio attività ore 10,30

Inaugurazione ufficiale: ore 11,30

AREA MAESTRI PASTICCERI (ENTRATA 2)

Dimostrazioni di chef professionisti (classi di massimo 30 persone – è possibile prenotarsi compilando il form nella pagina “prenotazioni attività”)

– Esibizione 10,30: Realizzazione dolci di pasticceria moderna a cura di Vanessa Lisciarelli

– Esibizione 12,00: Realizzazione dolci di pasticceria moderna a cura di Vanessa Lisciarelli

– Esibizione 15,00: Le basi della pasticceria vegan per intolleranti a latte e uova a cura di Clara Calabretto

– Esibizione 16,30: Le basi della pasticceria vegan per intolleranti a latte e uova a cura di Clara Calabretto

AREA DIDATTICA (ENTRATA 1)

Laboratorio di pasticceria per bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i piccoli pasticceri potranno “pasticciare” imparando a fare dolcetti e biscotti con il coordinamento della nostra nutrizionista Claudia Storcè (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Laboratorio sensoriale per i bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i bimbi impareranno a riconoscere i vari prodotti utilizzando a turno solo alcuni dei loro sensi per poi scoprire insieme il senso della condivisione seguiti dallo staff della “Caritas Diocesiana di Viterbo” (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Laboratorio di disegno per bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i piccoli artisti potranno fare disegni con i colori naturali estratti da frutta e verdura seguiti dalla staff de “La Fattoria di Alice” (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Mostra fotografica sui “I Dolci della Tuscia”

Mostra/percorso sulla storia del cioccolato (per bambini)

Artisti di strada

Figuranti corteo storico di Viterbo

Programma domenica 18 ottobre

Inizio attività ore 10,30

AREA MAESTRI PASTICCERI (ENTRATA 2)

Dimostrazioni di chef professionisti (classi di massimo 30 persone – è possibile prenotarsi compilando il form nella pagina “prenotazioni attività”)

– Esibizione 10,30: Tecniche di lavorazione e utilizzo del cioccolato a cura di Alessio Margottini

– Esibizione 12,00: Tecniche di lavorazione e utilizzo del cioccolato a cura di Alessio Margottini

– Esibizione 15,00: Realizzazione di praline al cioccolato a cura di Monia Achille

– Esibizione 16,30: Tecniche di realizzazione di soggetti in cioccolato a cura di Virginio Casantini

Talk show e presentazione libri a tema food

AREA DIDATTICA (ENTRATA 1)

Laboratorio di pasticceria per bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i piccoli pasticceri potranno “pasticciare” imparando a fare dolcetti e biscotti con il coordinamento della nostra nutrizionista Claudia Storcè (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00)

Laboratorio sensoriale per i bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i bimbi impareranno a riconoscere i vari prodotti utilizzando a turno solo alcuni dei loro sensi per poi scoprire insieme il senso della condivisione seguiti dallo staff della “Caritas Diocesiana di Viterbo” (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Laboratorio di disegno per bambini (ogni turno di 20 minuti con massimo 4 bambini); i piccoli artisti potranno fare disegni con i colori naturali estratti da frutta e verdura seguiti dalla staff de “La Fattoria di Alice” (dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00)

Mostra fotografica “I Dolci della Tuscia”

Mostra/percorso sulla storia del cioccolato (per bambini)

Artisti di strada

Figuranti corteo storico di Viterbo