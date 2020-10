NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo la nuova stagione di “Primo Appuntamento” andata in onda quest’anno a Gennaio su Real Time con Flavio Montrucchio, lo Chef William Imola torna sul set dopo il coronavirus con le riprese del nuovo spot pubblicitario della “Pizzolli” girato a Milano.

Chef come è stato tornare sul set dopo un lungo stop?

Tornare sul set per me è come tornare a casa mia..

Dopo anni di esperienza di certo non mi sarei mai aspettato di poter vivere un set tv con questa spiacevole situazione.

Spero solo con tutto il cuore che passi in fretta e di poter tornare presto alla vita normale.

Nuovi progetti dopo il nuovo spot?

Da settembre sto lavorando per un mio nuovo format nel campo del food insieme al mio fedelissimo staff di cucina,due grandi Chef,lo Chef Mattia Rossini e lo Chef Matteo Palladini.

Il format prevede la realizzazione di un cortometraggio dove verranno presentati piatti caratteristici del ristorante scelto dal nostro chef..

Nel format saranno inseriti vari sponsor nel campo del food.

Obbiettivo futuro?

Girare un programma televisivo insieme ad Alessandro Borghese.