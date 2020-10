Lazio, Tidei (Iv): Rimborsi per prodotti locali spinta importante per agroalimentare

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il bando Bonus Lazio km0 permetterà ai ristoratori di usufruire di un rimborso del 30% per l’acquisto di prodotti agroalimentari laziali. Il contributo a fondo perduto, sotto forma di un voucher, andrà da un minimo di 500 euro a fronte di una spesa ammissibile di almeno 1.667,00 euro a un massimo di 5.000 euro per una spesa ammissibile pari ad almeno 16.667,00 euro. E’ una misura importante, che aiuterà un settore cruciale per l’economia della Regione. Un settore che nei difficilissimi mesi del lockdown e in quelli successivi ha vissuto e vive un momento di grande difficoltà. Le chiusure dei ristoranti e dei mercati per diversi mesi hanno comportato un danno enorme in termine di vendite e di perdite di fatturato, solo in parte compensate dal boom delle vendite online a cui tuttavia è riuscito ad aderire solo un numero contenuto di attività. Prevedere un incentivo per chi acquisterà prodotti locali porterà a stimolare la vendita di questi stessi prodotti.

La ristorazione è una filiera che in tutta Italia conta 180mila imprese e ha avuto un calo del fatturato del 60% a causa della pandemia: giusto e doveroso sostenere questo settore a livello regionale. In questo senso il bando della Regione Lazio si inserisce in un percorso virtuoso che il Governo ha tracciato sotto l’impulso di Italia Viva e della ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova attraverso uno stanziamento di 600 milioni a fondo perduto per l’agroalimentare e per la ristorazione. Con il cosiddetto bonus filiera sono previsti, infatti, incentivi per ristoranti e agriturismi, ma anche appunto contributi a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari. Anche dalla Regione Lazio arriva una risposta concreta e puntuale”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).