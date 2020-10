Drama Sound City di Stalker Teatro 18 ottobre – 18:00 | Supercinema – Tuscania (VT)

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo l’evento speciale del Focus Giovani, prosegue la stagione 2020 di TWAIN_Centro Produzione Danza sotto la direzione artistica di Loredana Parrella con una programmazione che mette in contatto la sperimentazione e la tradizione della danza contemporanea attraverso un’accurata selezione di compa gnie storiche e nuove talentuose formazioni coreutiche, senza dimenticare il teatro e la musica dal vivo che completeranno la proposta autunnale.

Il 18 ottobre alle ore 18, presso il Supercinema di Tuscania (VT), la compagnia di fama internazionale Stalker Teatro presenterà Drama Sound City una performance dal forte impatto visivo e musicale che si rivolge a un pubblico eterogeneo, curioso e attento alle novità. Un spettacolo visionario, un ponte tra electro music e performing art. L’opera, in cui si intrecciano arte visiva e performativa, musica elettronica e pop sperimentale, conduce lo spettatore attraverso sei scene/quadri visionari, scanditi da luci, azioni e suoni che compongono e scompongono geometrie della periferia cittadina come in un time lapse che ne cattura le rapide trasformazioni, cogliendone i caratteri più solitari, notturni, enigmatici.

La compagnia Stalker Teatro è attiva profe ssionalmente dagli anni ’70 nel campo della performance art ed è riconosciuta dal Dipartimento dello Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; sviluppa la propria ricerca nel rapporto tra performance e arti visive, producendo spettacoli ed eventi partecipati con una forte vocazione sociale.

Dal 2002 Stalker Teatro ha sede operativa a Torino, dove ha creato in intesa con la Città di Torino e la Regione Piemonte, le Officine per lo Spettacolo e l’Arte Contemporanea “Caos” e dove svolge un programma articolato di stagione, festival e residenza artistica. Dal 2010 le produzioni della compagnia sono state presentate in diverse location e festival internazionali in Europa e oltre: Spagna, Francia, Polonia, Austria, Svizzera, Belgio, Olanda, Portogallo, Danimarca, Svezia, Germania, Inghilterra, Scozia, Israele, Lituania, Russia, Corea del Sud, Cina, Hong Kong.