Convocazione Assemblea Organizzazione di Produttori Olivicoli APPO

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Si informa che è convocata la ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI APPO per il giorno 27/10/2020 alle ore 23.00 in prima convocazione e in seconda convocazione il giorno

28 ottobre 2020 alle ore 12,00

presso la sede in Viale B. Buozzi 34 Viterbo

Con i seguenti ordini del giorno:

Modifica dello Statuto per adeguamento al reg. 1308/2013, Art. 5 – Oggetto sociale; Modifica dello Statuto Art. 22 – Assemblee.

Nel rispetto delle misure di contenimento Covid-19 l’assemblea si terrà presso la nostra sede di Viterbo, Viale B. Buozzi 34; per quanti impossibilitati alla partecipazione in sede, all’assemblea si potrà partecipare anche in videoconferenza. Tutti i soci interessati a partecipare dovranno inviare una mail all’indirizzo info@opappo.it oppure inviando un sms o messaggio whatsapp al numero 340.6860990, indicando nome e cognome e l’indirizzo mail al quale inviare il link per collegarsi.

Il Presidente

Fabrizio Pini