Campionato Promozione – Girone A : il Covid colpisce (quasi) tutti

NewTuscia – Viterbo – Promozione “monca”, la terza giornata la vince il Covid.

Ebbene si, il Covid arriva anche nelle serie dilettantistiche. La terza giornata del girone A di Promozione vede ben 5 rinvii per la situazione Covid per una o l’altra squadra. A colpi di comunicati sulle proprie pagine Facebook, le società coinvolte hanno annunciato (dopo “lotte” con le istituzioni) di non poter sostenere la situazione.

Ecco i match rinviati :

Canale Monterano – Montefiascone

Csl Soccer – Passocuro

Ronciglione – Fc Viterbo

DuepigrecoRoma – Fregene

Santa Marinella – Tolfa

Nelle altre partite, spunta la vittoria interna del Bomarzo contro la Sorianese per 2-0, reti di Salvagni e Baracchini , il pareggio tra Borgo Palidoro e Parioli (1-1) e la vittoria del Pescia Romana a Tuscania (0-2), con doppietta di Esposito.