“Benvenuti a Viterbo” (A cura di Maurizio Zaccaria). Lastroni in peperino del centro storico colabrodo

Maurizio Zaccaria

NewTuscia – VITERBO – L’ultima sistemazione della pavimentazione di corso Italia a Viterbo risale al 2009 ma, evidentemente, non è stata eseguita a regola d’arte. Punto il dito sulle lastre di peperino che fanno da cornice alla pavimentazione generale in sampietrini in corso Italia.

I lastroni Nnon sembrano reggere l’impatto con i veicoli: sono sempre più rovinati e ci sarebbero interventi quasi con scadenza settimanale per la sostituzione di queste lastre o parti di esse. Il tutto con forte aggravio per le casse comunali per la loro sostituzione.

Fra qualche anno con questo ritmo, la via sarà tutta da rifare.

C’è qualcosa che non va, e risale evidentemente ai lavori fatti nel 2009.