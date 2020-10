Un Volto per Fotomodella Lazio, presentazione in grande stile a piazza di Spagna

NewTuscia – ROMA – Marcia Sedoc, esclusivista regionale Lazio del concorso di bellezza del patron Dino Civale, ha presenziato venerdì 9 ottobre scorso, presso il ristorante Re degli Amici a due passi da piazza di Spagna, alla presentazione della stagione 2020/2021 di Un Volto x Fotomodella per la regione Lazio.

Nel corso della serata sono stati presentati i membri dello staff che accompagneranno Marcia Sedoc in questa avventura: Antonio Fazio (presentatore); Gaetano Alaimo (ufficio stampa); Tatiana Carpusca (coreografa); Alona Cochon (responsabile fashion). Insieme a loro era presente anche la titolare di Anastacia fashion, Sarajò Mariotti.

La conviviale è stata preceduta dallo shooting fotografico delle miss e delle over presso la scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna: una location unica per aprire un anno di moda, bellezza e spettacolo.

Marcia Sedoc ha presentato tutto lo staff e ricordato che, quest’anno, oltre alle Miss ci saranno anche le selezioni per le categorie Over e Curvy. Malgrado l’emergenza Coronavirus, nel rispetto dei protocolli sanitari, il lavoro per organizzare anche nel Lazio le serate di

Un Volto x Fotomodella non si è mai fermato e, ora, avrà l’apporto di un gruppo di professionisti molto affermati nel loro lavoro ed affiatati tra loro.

Quest’anno il Lazio ha portato Veronica Panzera a vincere più fasce alla finale nazionale di Fiuggi, mentre Eleonora Campanale ha vinto la finale regionale di Roma.

Queste le ragazze che hanno sfilato alla presentazione ufficiale:

Miss: Erika Flores, Veronica Panzera Laura Kuci, Melody Chigozie, Eleonora Vitozzi, Kinga Milanowska, Aurora Cianchetti e Federica Zardo

Over: Jacinta Mosnegutu, Elena Mariotti, Sabrina Tulliani, Wahiba Bessakta, Cristina De Felice, Rita Belpasso

E’ stato sponsor ufficiale della presentazione di Un Volto x Fotomodella Lazio Bewell Medicalbeauty&day spa di Anna Iannucci, che ha dato 3 premi alle prime tre classificate alla finale regionale del Lazio 2020 del concorso. Centro benessere Bewell la Grande bellezza è in via Girolamo Boccardo 26 a Roma ed è leader nel settore medicina alternativa benessere remise en forme.

Media partner della manifestazione: NewTuscia Italia e Ciadd radio tv – Paesi uniti della Sabina. Fotografo della serata è stato Michele Simolo.

Le ragazze che vogliono partecipare per la regione Lazio di età tra 14 e 29 anni e per le categorie Curvy e Over devono inviare foto e dati personali a unvoltoxfotomodella@gmail.com o su whatsapp al numero 393/7112352

Marcia Sedoc

Erika floris

Veronica Panzera

Laura kuci

Melody chigozie

Eleonora vitozzi

Kinga milanowska

Aurora cianchetti

Federica Zardo

Le miss

Le over

Giacinta Mosncovtu

Elena Mariotti

Sabrina Tulliani

Wahiba Bessakta

Cristina de felice