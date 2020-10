Turismo, Marini (Fi): “Settore in coma, Regione e Governo dove sono?”

NewTuscia – ROMA – L’ultimo appello

è quello di agenzie di viaggio e accompagnatori turistici, praticamente alla canna del gas: il settore del turismo, soprattutto in vista di nuove chiusure, peraltro immotivate, è destinato a vivere altri mesi drammatici. Si prevedono centinaia di fallimenti e migliaia di lavoratori senza stipendio e, in molti casi, anche senza cassa integrazione: di fronte al rischio di una tragedia sociale di proporzioni epocali, in particolare nel Lazio, restiamo sbigottiti per la totale assenza del Governo e della Regione”. Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, incalza: “Dopo mesi di promesse non mantenute, dopo centinaia di migliaia di euro annunciati e mai arrivati, siamo al dunque: il ritorno dei turisti stranieri non c’è stato, come era facile prevedere, e il comparto è in coma. Aziende e lavoratori sono disperati, esattamente come i titolari di bar e ristoranti”.

“Governo e Regione – conclude Marini – hanno il dovere di fare immediatamente qualcosa: prendano subito in mano il dossier turismo e mettano a disposizione di agenzie turistiche, guide, interpreti e accompagnatori soldi veri, che contribuiscano a sostenere le loro famiglie nei prossimi mesi. E si faccia lo stesso per tutto l’indotto, partendo dal comparto dell’ospitalità. Forse questi signori non l’hanno ben compreso, ma, se non interverranno oggi, rischiano di dover fronteggiare domani un’emergenza sociale senza precedenti, che comporterebbe anche problemi di ordine pubblico. Facciano subito qualcosa o sarà una vera tragedia”.