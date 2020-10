Pubblicato il nuovo libro di oVer Edizioni: “Ripensare il futuro” alla ricerca di una sostenibilità integrale 

Il saggio approfondisce temi di macroeconomia e politica sociale, offrendo proposte e soluzioni, nella consapevolezza che siamo tutti già proiettati in una nuova realtà

"Ripensare il futuro" è il titolo del libro scritto da Domenico Mastrolitto e pubblicato per oVer Edizioni, con la prefazione di Giuseppe Garofano. Filo conduttore dell'opera è l'idea che salute ed economia siano le strade maestre da percorrere per arrivare a uno sviluppo integrale e sostenibile, radicato nella forza dei principi della dottrina sociale della Chiesa, utile a rinnovare la nostra vita nel dopo Covid-19.

Mastrolitto è direttore generale della Campus Bio-Medico SpA, Ente Promotore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che svolge attività assistenziali, accademiche e di ricerca scientifica e da diversi anni si occupa di servizi sanitari. “Con il mio libro – afferma l’autore – ho voluto tracciare un percorso di rinascita della nostra esistenza, offrendo al lettore alcuni strumenti di riflessione per ripensare un futuro possibile per il pianeta. Fondato sulla sostenibilità integrale in settori strategici come quelli ambientale, economico e sociale e che faccia leva su un’economia circolare“.

Il saggio approfondisce temi di macroeconomia e politica sociale, prospettando proposte e soluzioni, nella consapevolezza che siamo tutti già proiettati in una nuova realtà. Il mondo è al capolinea e occorre uno spirito nuovo, che faccia tesoro degli errori commessi in passato, non solo in politica ma anche nelle relazioni umane. Ci siamo aperti agli scambi per far crescere le economie con il commercio, gonfiato i bilanci degli Stati e privilegiato il profitto, ignorando invece i segnali di un calo demografico che ci fa perdere le radici culturali, linguistiche, le tradizioni e lasciando troppo spazio a politiche monetarie decise da tre banche centrali.

Completo e illuminante è il quadro della situazione italiana e delle diversità socioeconomiche nelle aree del Paese. Fortemente condivisibili sono i numerosi richiami all’esigenza di una politica industriale. Molto ricca e documentata, inoltre, è l’analisi della situazione sanitaria italiana comparata ad altri modelli europei.

Il nuovo libro di oVer Edizioni (www.overedizioni.it), spiega il fondatore Domenico Colotta, “coinvolge tutti noi in una valutazione sincera sulle opportunità di un futuro che ogni giorno, con le nostre azioni, contribuiamo a costruire insieme e sottolinea l’impegno della casa editrice nel raccontare il nostro tempo con semplicità. Siamo una realtà giovane e indipendente, nata nel corso della quarantena con la speranza di offrire nuovi punti di vista, utilizzando la parola con disciplina per rafforzare lo spirito critico del lettore”.

