Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 13/10/2020

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente in mattinata, nuvolosità in aumento nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

Lazio

Tempo asciutto in mattinata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali innocui addensamenti sul Basso Lazio; nuvolosità in aumento al pomeriggio con isolate piogge sul Frusinate. Tempo stabile in serata con cieli prevalentemente sereni, peggiora in nottata.

AL NORD

Tempo prevalentemente stabile al mattino, con nubi sparse sui rilievi. Nel pomeriggio non sono previste variazioni significative, con ancora cieli sereni. In serata qualche piovasco sui settori nord-occidentali. Variabilità asciutta altrove. Neve nella notte sulle Alpi occidentali fin sui 1400 metri.

AL CENTRO

Giornata all’insegna della stabilità sui settori Tirrenici, residui piovaschi sulle coste Abruzzesi. Nel pomeriggio generale aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni sull’Appennino Laziale. In serata ed in nottata miglioramento generale delle condizioni meteo. Neve in Appennino oltre i 1800 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo in intensificazione sulle regioni meridionali, specialmente sui versanti Tirrenici e sulla Sardegna occidentale. Al pomeriggio piogge diffuse e nuvolosità compatta ad eccezione delle Isole Maggiori. In serata graduale miglioramento, con schiarite alternate a piogge residue.

Temperature minime in diminuzione ovunque, massime stazionarie.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos