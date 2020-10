Manageritalia Lazio, Roberto Saliola confermato presidente

L’Assemblea ha eletto i membri del nuovo consiglio direttivo che poi ha rieletto Roberto Saliola, alla guida dei manager di Lazio e centro Italia, per i prossimi 4 anni. Due nomi nuovi, Massimo Cicatiello e Maria Antonietta Mura, alla vicepresidenza

Si è tenuta sabato pomeriggio in città l'Assemblea elettiva di Manageritalia Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria che, alla presenza di un buon numero di associati tutti con mascherine e debitamente distanziati, ha eletto il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il quadriennio 2020-2024.

Subito dopo, il rinnovato consiglio direttivo ha eletto presidente Roberto Saliola e vicepresidenti Massimo Cicatiello e Maria Antonietta Mura. Roberto Saliola è oggi Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo al Fasdac, Massimo Cicatiello è vicepresidente di Adnkronos Group e Maria Antonietta Mura è Direttore risorse umane presso DICO SpA.

“I manager sono, oggi come sempre, in prima linea per riprendersi il futuro – ha dichiarato dopo l’elezione Roberto Saliola – Valorizzazione delle persone, innovazione e trasformazione digitale sono, sia nelle aziende sia sul territorio, i must per cogliere nuove opportunità di sviluppo. Alla nostra Associazione il compito di supportare i manager in queste sfide sempre più pressanti e importanti e portare il loro contributo anche fuori dalle aziende sul territorio, dialogando con tutti”.

Dopo l’elezione da parte del Consiglio direttivo, il neopresidente Saliola ha sottoscritto, come preannunciato e condiviso in assemblea, il Manifesto della Comunicazione non Ostile ideato dall’Associazione Parole O_Stili, una dichiarazione di intenti che contiene dieci princìpi volti a migliorare lo stile e il comportamento di chi opera in rete. Un impegno di responsabilità civica condivisa che la comunità manageriale intende promuovere, coinvolgendo tutti gli attori e i cittadini della regione e con il contributo importante di Fondazione Prioritalia e ASviS (Alleanza per lo sviluppo sostenibile).

Un impegno che segue quello assunto a livello nazionale, con la firma del Manifesto da parte della presidente di Prioritalia (La Fondazione dei manager italiani per portare il loro contributo all’innovazione sociale) Marcella Mallen, il 2 ottobre, in occasione dell’evento sul Goal 16 durante il Festival dello sviluppo sostenibile di ASviS.

I dirigenti privati sono oggi in Lazio 17.646 (ultimo dato disponibile Inps al 2018) e negli ultimi 10 anni hanno subito un calo del 3%, dell’1% nel 2018. I dirigenti del terziario, quelli che fanno invece capo a Manageritalia sono, sempre in Lazio, nonostante la crisi, in forte aumento nell’ultimo decennio, (+8%) e nel 2018 (+2,3%).

MANAGERITALIA Roma (www.manageritalia.it) – (Associazione Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e Umbria dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) associa oltre 5.000 manager ai quali fornisce una vasta gamma di servizi, di derivazione contrattuale e non, quanto mai validi ed evoluti: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.

L’Associazione, insieme ad altre 12 Associazioni dislocate sull’intero territorio nazionale e a una dedicata agli Executive Profesisonal, fa capo a MANAGERITALIA (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del terziario) la Federazione nazionale che rappresenta a livello contrattuale i dirigenti del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato. La crescita dei suoi associati è avvenuta in parallelo con lo sviluppo del terziario in Italia negli ultimi 30 anni.

Oggi MANAGERITALIA ha in Italia oltre 37.000 manager associati. Dal 2001 ha avviato forme di apertura e aggregazione verso i quadri e professional. In pochi anni se ne sono associati 5.000, dando valore e concretezza al processo di naturale evoluzione e ampliamento della rappresentanza.