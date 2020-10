Giunta Giampieri: Approvato il Capitolato Speciale per l’Assistenza Educativa Scolastica e incontri protetti per minori

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – È stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 64 del 7/10/2020 il capitolato speciale relativo al servizio di assistenza educativa scolastica e incontri protetti per minori, rivolto agli alunni con disabilità che frequentano: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

L’importo complessivo presunto del bando gara è stato fissato in Euro 342,863,19 e riguarderà un periodo temporale di tre annualità scolastiche.

Con tale provvedimento quindi si riattiveranno e saranno potenziate le attività educative scolastiche in favore dei minori seguiti sia in rapporto individuale che in piccoli gruppi.

Con grande soddisfazione, nonostante le difficoltà dovute al momento di emergenza sanitaria, come Amministrazione Comunale siamo riusciti a rendere disponibili risorse economiche a sostegno delle disabilità nel settore scolastico, così da garantire non solo la solidarietà ma anche il diritto costituzionale all’inclusione e al’istruzione di tutti i cittadini.

L’Assessore alle Politiche Sociali

Dott. Carlo Angeletti

Il sindaco

Dott. Luca Giampieri