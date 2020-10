Fns Cisl Lazio: REMS questione non della Penitenziaria ma della Politica

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Basta aggressioni al personale di polizia penitenziaria da parte di detenuti psichiatrici, il problema delle REMS non riguarda l’amministrazione Penitenziaria e tantomeno il personale dato che le competenze sono esclusivamente delle ASL.

Occorre intervenire e modificare la legge sulle REMS perchè, cosi come scritta, a rischiare sono solo il personale di Polizia Penitenziaria e i dirigenti.

E’ di sabato la notizia dell’aggressione avvenuta nei confronti di due unità di polizia penitenziaria, ai quali sono state diagnosticate ad uno prognosi di giorni 03 ad altro di giorni 05 , dopo averli presi a pugni.

La tentata evasione dall’ospedale romano ” Sandro Pertini” è dovuta al fatto che detenuti psichiatrici sono trattati come semplice utenza ospedaliera,con attese anche lunghe per effettuare visite , ma questo è inammissibile, poichè a rimetterci è la sicurezza non solo del personale ma di tutta la cittadinanza.

Il personale ha già altri problemi, non vi è necessità di affidargliene altri.

E’ nota la carenza di personale e proprio per questo che la Polizia Penitenziaria del NC RIeti, in questi, giorni , infatti ha dichiaro la stato di agitazione e protesterà davanti all’istituto in data 20 ottobre ed il giorno successivo, il 21, davanti la Prefettura di Rieti.

Problematiche che troviamo,anche , negli istituti della regione, quali quelli di Frosinone, Regina Coeli, Rebibbia, Latina, IIPP Civitavecchia-Viterbo.

Per la Fns Cisl lazio ciò avviene perché resta sempre la stessa criticità che tali detenuti non devono stare in carcere ma in strutture ospedaliere idonee-non vigilati dalla penitenziaria, e qui che politica e le ASl sono assente cioè fanno finta di nulla – come se il problema non esistesse.

Il Segretario Generale Aggiunto CISL FNS

F.to Massimo Costantino