Caffeina. Corsi di recitazione in presenza e online

Con Annalisa Canfora e Marco Cavalcoli un nuovo progetto di formazione teatrale del Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Anche in tempi di grande difficoltà la cultura non si ferma e i presidi di valore culturale non arretrano: ripartono a novembre, dal vivo e in presenza, i laboratori e corsi di Teatro di Caffeina. Dal 3 novembre si riattivano i corsi di teatro sul palco di via Cavour. Confermati il laboratorio base per i principianti, monosettimanale da 3 ore, e il laboratorio intermedio per gli allievi che hanno già partecipato al laboratorio base o che possono almeno dimostrare una precedente esperienza formativa: anche questo appuntamento è offerto in formula monosettimanale da tre ore.

Non solo: Teatro Caffeina è anche scoperta delle tecniche podcast, lavoro sull’espressività contemporanea e riflessione sulle tecnologie a tutto tondo. Arriva “Il vizio di leggere (ad alta voce)”, laboratorio di lettura espressiva in formula online che è pronto a proporre ai tanti appassionati la possibilità di esercitarsi in una tecnica sempre più popolare: oggi l’ascolto viene tenuto infatti in una crescente considerazione. Le letture alla radio, gli audiolibri, le letture pubbliche, reading, letture per bambini stanno vivendo un momento di attenzione e riscoperta.

Il corso che proponiamo si rivolge sia a chi vuole affinare le proprie capacità professionali sia a chi si affaccia per la prima volta a questo tipo di esperienza espressiva e si articola in 20 lezioni on line a cadenza settimanale, durante le quali gli aspetti fondamentali delle tecniche di lettura saranno affrontati in gruppo e poi messi in pratica anche individualmente. Il laboratorio online ‘il vizio di leggere’ partirà l’11 novembre 2020.

La casa del teatro a Viterbo è come al solito la grande sala del Teatro Caffeina in via Cavour, lo storico locale culturale del capoluogo della Tuscia che riprende le sue attività nel pieno rispetto delle normative di contenimento sociale e delle misure di sicurezza anti Coronavirus. La direzione artistica è affidata ancora ad Annalisa Canfora, ormai al quarto anno alla guida di Teatro Caffeina, con una importante e gradita novità per quest’anno: l’arrivo a Viterbo, come partner nel percorso di pedagogia e non solo, di Marco Cavalcoli, attore della compagnia Fanny & Alexander, sentito sulle frequenze di Radio 3 in “Ad alta voce”, due volte candidato come miglior attore ai premi Ubu e protagonista di “Him”, la piéce inserita dal Corriere della Sera tra i 10 migliori spettacoli del decennio 2000-2009.

Per informazioni e iscrizioni sui corsi in palco e on line scuolateatrocaffeina@gmail.com