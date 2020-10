Il Bando della regione Lazio Gens si ricovolge alle scuole per l’educazione ambientale

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ROMA – E’ stato pubblicato dalla regione Lazio il nuovo bando di offerta educativa del Catalogo Gens per l’anno 2020-2021, che raccoglie un ricco ventaglio di proposte in tema di educazione ambientale e sostenibilità.

In una nota l’assessore regionale all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati così sintetizza

Parliamo di attività che le Aree Naturali Protette realizzano nei propri territori, con impegno e passione, dal 2001 e che spaziano dall’ambiente naturale, al patrimonio culturale, alla sostenibilità, all’interculturalità e al cambiamento climatico. Tutte le proposte saranno realizzate dal personale esperto delle nostre aree naturali, utilizzando anche la didattica a distanza, laddove necessario, salvaguardando la funzione importantissima di faro svolta dalle nostre scuole, anche in tempi così incerti. Abbiamo previsto due diverse offerte educative: una rivolta agli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, e una rivolta agli altri soggetti giuridici”.

Prosegue l’assessore Onorati: “Inoltre, come valore aggiunto a questa nuova edizione, abbiamo voluto consolidare la sinergia con il programma di educazione alimentare Sapere i Sapori – adottando un criterio di priorità di accesso per le scuole ammesse lo scorso anno al Bando ARSIAL – e dedicato un’attenzione particolare al Progetto regionale Ossigeno, che prevede la piantumazione su tutto il territorio del Lazio di alberi e arbusti autoctoni certificati, per contrastare il cambiamento climatico – rivolgendo alcuni specifici progetti del Catalogo a tutti i soggetti che hanno piantumato o fatto richiesta di piantumazione di alberi”, conclude Onorati.

“Sapere i Sapori“, il programma regionale di comunicazione ed educazione alimentare e ambientale, dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado.

Lo storico progetto di educazione alimentare era stato avviato dalla regione Lazio ad inizio anno. La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, ha pubblicato il nuovo bando di “Sapere i Sapori“, il programma regionale di comunicazione ed educazione alimentare e ambientale, dedicato alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado.

Per il programma “Sapere i Sapori” erano stati stanziati per il 2020 211.000 euro, ripartiti proporzionalmente sulle diverse province laziali in base alla consistenza demografica, e ciascun progetto sarà finanziabile per un massimo di 2.000 euro per scuola.

“Oltre a favorire la conoscenza dei prodotti tipici regionali e una sana e corretta alimentazione – aveva precisato l’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati – il progetto punta a incrementare le competenze trasversali per la formazione e la crescita dell’individuo, nel rispetto dell’ambiente e nella consapevolezza che non solo l’attività di produzione agricola, ma anche le abitudini alimentari possano generare significative ricadute di impatto ambientale.

In tal modo viene favorita, sin dal percorso scolastico, una cultura green nelle nuove generazioni e una maggiore consapevolezza sul concetto di salute pubblica. La novità prevista per la nuova edizione del Programma è il coinvolgimento dei Guardiaparco regionali, che potranno intervenire nelle scuole ammesse al Bando Sapere i Sapori® per incontri tematici sull’educazione ambientale e sul sistema dei Parchi del Lazio, anche favorendo, ove possibile, la partecipazione delle stesse scuole al programma di educazione ambientale “Gens”, del sistema regionale delle aree protette”.

“È un programma a cui teniamo moltissimo – dichiara il Presidente di Arsial, Antonio Rosati – educazione alimentare, diffusione delle nostre eccellenze alimentari e sostenibilità ambientale. Una rete nelle scuole di giovani ambasciatori per buone pratiche semplici e di buon senso.”

Per agevolare la consultazione delle proposte progettuali sono state pubblicate, insieme al bando, anche le schede sintetiche dei progetti ordinate per aree tematiche, le stesse in cui è suddiviso il Catalogo: Paesaggio naturale e storico-culturale – Ecosistema Biodiversità e Servizi ecosistemici – Natura Stili di vita e Salute – Sostenibilità – Comunità e Sistemi sociali – Cambiamento climatico. Le domande dovranno essere inviate – entro le ore 20 del 29 ottobre – alla PEC della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette. Indicazioni pubblicate sul sito della regione Lazio.