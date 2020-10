Pagelle Viterbese – Bari

Daga 4.5

Vero, gli arrivano palloni da tutte le parti, ma mostra limiti evidenti nel palleggio dal basso.

Bianchi 4.5

Anche oggi è uno dei “migliori” nel totale disastro giallo-blù, ma alla distanza crolla come tutta la squadra. Insieme a Mbende si apre come le acque al passaggio di Mosè nel terzo gol.

Mbende 4.5

Insieme a De Santis ha colpe evidenti in occasione dello 0-1 di Antenucci. Rispetto alle partite precedenti perde anche molti palloni e nel terzo gol barese è in versione “Chi l’ha visto?”

De Santis 3.5

Orrendo. Colpevole nel primo gol. Si perde come tutti ma lui in particolar modo. Tecnicamente lascia a desiderare in ogni fondamentale

Falbo 5.5

Forse uno dei migliori. Prova a puntare l’uomo ma nei cross sembra puntare all’avversario piuttosto che un compagno dentro l’area

Bezziccheri 4.5

Veramente anonimo. Non riesce a dare un minimo di qualità alla manovra

Bensaja 4.5

Vedi Bezziccheri. L’anno passato si rese protagonista con una bellissima sventola dalla distanza, oggi è totalmente ininfluente nelle sorti della sua squadra

Salandria 6

Predica nel deserto. E oggi perde anche meno palloni. Se De Falco e Palermo daranno garanzie, i gialloblù possono sperare

Urso 4.5

Tanta corsa ma tante imprecisioni, come l’esterno opposto non riesce ad eseguire un cross degno di nota. Non salta mai l’uomo

Tounkara 5.5

Prende un palo, centra in pieno Frattali nel secondo tempo ed è l’unico a provarci. Ma può fare di più.

Rossi 5.5

Anche lui ci mette tanta grinta, a volte (quasi sempre) è solo contro i difensori avversari. Cerca sponde da tutte le parti ma predica nel deserto come Salandria. Rimane il fatto che un attaccante non può rimanere 90 minuti spalle alla porta.

M.Menghi 5

Subentra a Bezziccheri ma non incide

E. Menghi s.v

Ferrani s.v

De Falco s.v

Cappelluzzo s.v