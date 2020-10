Corso di Fumetto Professionale dell’Associazione Click di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 23 ottobre 2020 alle ore 17:30 si terrà l’open day del Corso di Fumetto Professionale organizzato dall’Associazione CLICK di Viterbo.

Durante l’incontro, che è gratuito e aperto a tutti, verrà presentato da tutti i docenti il programma accademico del corso che durerà fino ad aprile e si potranno ricevere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione.

il Corso (a partire dai 14 anni) è indicato per tutti coloro che aspirano a lavorare nel mondo dei fumetti e culminerà con una mostra dei lavori degli allievi.

A salire in cattedra – per modo di dire, poiché si tratterà di lezioni e Masterclass pratiche in studio – saranno quattro professionisti del settore affermati in Italia e all’estero.Il giovane fumettista Fernando Proietti ad esempio, molto noto in Italia per la sua collaborazione con la Sergio Bonelli Editore per la collana ‘Orfani’ e all’estero con il suo volume su Stalin per il colosso editoriale francese ‘Glènat Bd’, insegnerà tecniche di anatomia, prospettiva e teoria delle ombre, mentre il fumettista viterbese Oscar Celestini si occuperà di inchiostrazione, regole del colore e cover. Celestini oltre a disegnare per varie case editrici di comics in Italia e all’estero è anche colorista per realtà quali StarComics, Giochi Preziosi (Gormiti, Cuccioli cerca amici, Dinofroz), De Agostini, DC Comic e alcune copertine di Tex.

Lo sceneggiatore e soggettista Marco Cannavò, conosciuto ai più per i suoi lavori ‘Crom’, ‘Mafia Vs Alieni’ e ‘Justice Farm’ è coordinatore del corso e insegnerà, tra le altre cose, ‘Soggetto e analisi della Sceneggiatura’, mentre il fumettista Manuel Bracchi, che ha esordito su Lanciostory ma è meglio conosciuto per il suo lavoro per le testate americane IDW – Star Wars Adventures e BOOM Studios, e per l’italianissima Sergio Bonelli, darà vita alla parte centrale del Corso, che si occupa di Storyboard, Layouts e definitivi: la creazione di un fumetto, dallo studio delle inquadrature alla tavola rifinita.

Il Corso di Fumetto Professionale, al quale si può partecipare dai 14 anni in su, è mirato all’inserimento nel mercato editoriale dei Comics; non è però necessario avere ottime basi nel disegno.

Venerdì 23 ottobre alle 17:30 presso l’Associazione CLICK! in via Cavour 9 a Viterbo si terrà l’open day: un incontro gratuito ed aperto a tutti durante il quale i quattro docenti illustreranno il programma del corso e daranno un piccolo assaggio delle loro tecniche.

Per venire a provare gratuitamente la magia di questa professione basta prenotare un posto all’open day al 320 279 2669 e portare tutto l’occorrente per disegnare.

Associazione CLICK!