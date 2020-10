Conferenza Maurizi post Viterbese – Bari. “Il nostro campionato inizia Domenica prossima”.

NewTuscia – Viterbo. Ecco le parole di mister Maurizi dopo la sconfitta contro il Bari (0-3)

Brutta sconfitta. Contro il Bari, basta un primo tempo davvero brutto per certificare la sconfitta dei gialloblù.

Ecco le parole del mister dopo il match

“Siamo scesi in campo in condizioni fisiche precarie, soprattutto in elementi come De Santis e De Falco, al settimo giorno di allenamento – così come Ferrani, ci hanno dato una grande mano. Nonostante ciò, tolti gli episodi abbiamo fatto un ottima gara”

Sul futuro :

“Il nostro campionato inizia da Domenica a Cava, ovvio sono deluso di questa situazione ma abbiamo avuto per una mezz’ora il dominio del gioco senza concedergli nulla – cambiando modulo del secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio”

Sul primo gol subito dopo soli 4 minuti e la mancanza di reti :

“Ovvio, prenderlo subito ci ha fatto davvero male, ma dopo lo 0-1 abbiamo avuto una supremazia territoriale importante – siamo stati molte volte dentro l’area di rigore avversaria, nonostante ciò non siamo riusciti a segnare. Eppure le occasioni nitide le abbiamo avute. Ora dobbiamo rimanere compatti, andare a Cava dei Tirreni e fare la partita dell’anno – da li, ripeto, inizia il nostro campionato. Oggi siamo stati costretti a giocare con una grossa emergenza – tutta Italia sa delle nostre problematiche tra infortuni, squalifiche e Covid. Mi assumo le mie responsabilità, ma la squadra ha sempre lottato, con la volontà di fare bene”

(Fonte foto : Sito ufficiale Us Viterbese 1908)