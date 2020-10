Il Bari passeggia sul prato del Rocchi vincendo 3-0 contro una Viterbese deludente

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO- La Viterbese, menomata dalle assenze di Baschirotto e Markic in difesa, subisce un K.O pesantissimo in casa. I gialloblù sono stati letteralmente asfaltati dalla forza dei giocatori del Bari, che sono apparsi esperti e superiori tecnicamente e dal punto di vista fisico. La formazione del tecnico Mr.Agenore Maurizi è apparsa impacciata e poco incisiva in attacco e con una difesa allo sbando contro i quotati avversari. Serve darsi una svegliata; giocando così non si va da nessun parte e domenica con la Cavese è già spareggio salvezza.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Bianchi, Mbende, Bensaja, Bezziccheri, Tounkara, De Santis, Falbo, Salandria, Urso, Rossi.

A disposizione di Mr.Agenore Maurizi: Borsellini, Maraolo, Ricci, Menghi E, Sibilia, De Falco, Macrì, Menghi M, Cappelluzzo,

Scalera, Besea, Ferrani.

BARI: Frattali, Maita, Bianco, Di Cesare, Antenucci, Marras, D’Ursi, Ciofani, D’Orazio, Sabbione, Celiento.

A disposizione di Mr. Gaetano Auteri: Liso, Marfella, Perrotta, Corsinelli, Candellone, Citro, Minelli, Lollo, Semenzato, Montalto.

Arbitro: Signor Mario Vigile di Cosenza

Assistenti : Signori Francesco Santi di Prato e Dario Garzelli di Livorno

Quarto Uomo: Eduart Pashuku di Albano Laziale (Roma)

Note: Terreno in buone condizioni; pomeriggio con cielo parzialmente nuvoloso; partita giocata a porte chiuse a causa della pandemia Covid 19.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Bari subito in attacco a pressare i portatori di palla della Viterbese.

Al 2° punizione per la Viterbese sulla trequarti destra. Della battuta si incarica Salandria. Il pallone a servire Bensaja che triangola con Rossi in area, che viene anticipato di un soffio dal portiere del Bari Frattali.

Al 4° il Bari passa in vantaggio con Antenucci che sfrutta una grave indecisione difensiva della difesa gialloblù. Con un preciso

diagonale batte il portiere Daga della Viterbese.

Al 10° calcio d’angolo per il Bari, senza esito. La difesa gialloblù fa buona guardia ed allontana la minaccia.

Al 12° punizione sulla trequarti destra per la Viterbese. Batte il solito Salandria che mette in mezzo all’area un cross a servire

De Santis che viene anticipato con ottima scelta di tempo dal centrale difensivo del Bari Di Cesare.

Al 14° Salandria serve Falbo sulla fascia destra. L’esterno ex Lazio della Viterbese mette in mezzo un cross pericoloso in area barese, ma la difesa ospite libera ed allontana la minaccia.

Al 18° viene ammonito Mbende della Viterbese per un fallo a centrocampo.

La Viterbese pressa il Bari e conquista una punizione dalla trequarti destra. Batte Salandria, che mette in mezzo all’area del Bari, ma la difesa del Bari anticipa gli avanti della Viterbese.

Al 22° Bari pericoloso con Marras che, servito da Antenucci, tira in porta. Il pallone va fuori di non molto.

Al 26° Viterbese pericolosa in attacco con una discesa di Bezziccheri sulla fascia sinistra, che serve Tounkara, in area un bel pallone, ma viene anticipato del portiere del Bari Frattali in uscita bassa.

Al 33° viene ammonito De Cesare del Bari per fallo su Bensaja.

Al 34° Viterbese insidiosa in attacco con un colpo di testa di Mbende parato da Frattali.

Al 35° Viterbese vicina al pari con un tiro di Tounkara che colpisce il palo esterno della porta barese.

Al 36° Grande conclusione dalla distanza di Rossi che esce di poco fuori dai pali.

Al 39° Bari vicino al raddoppio con Marras in contropiede, ma il suo tiro viene deviato da Daga in corner in uscita.

Al 40° il Bari si porta sul 2-0 con Di Cesare che di testa mette in rete battendo l’incolpevole portiere della Viterbese su un perfetto cross di Marras.

Al 41° viene ammonito Bianchi della Viterbese per gioco falloso.

Al 42° viene ammonito D’Orazio del Bari per un fallo a centrocampo su Bezziccheri.

Al 43° il Bari si porta sul 3-0 con una grande conclusione di D’Ursi dai 25m che non lascia scampo al portiere della Viterbese.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di 3-0 per il Bari.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° cross in area del Bari di De Santis che però è troppo lungo e Tounkara non riesce a raggiungerlo, lasciando il pallone a perdersi sul fondo.

Al 2° punizione per la Viterbese dal lato sinistro dell’area di rigore. Salandria serve Bensaja che da fuori area effettua un tiro sbilenco e la sua conclusione si perde molto lontana dai pali.

Al 5° viene ammonito Mbende della Viterbese per punizione. Batte il Bari dalla fascia destra, senza esito. La difesa della Viterbese libera ed allontana la minaccia.

Al 10° corner per la Viterbese senza esito per i gialloblù.

Al 12° doppio cambio nel Bari: escono Marras e D’Ursi, al loro posto entrano in campo l’ex Ternana Moltalto e Candellone.

Al 18° cartellino giallo per Tounkara.

Al 19° triplo cambio per la Viterbese: escono Bensaja, De Santis e Bezziccheri, al loro posto entrano in campo Matteo Menghi, De Falco e Ferrani.

Al 21° viene ammonito Di Cesare del Bari per una manata a Matteo Menghi della Viterbese.

Al 23° viene atterrato Urso della Viterbese in area, ma l’arbitro lascia correre.

Al 24° corner per la Viterbese senza esito. La difesa pugliese fa buona guardia ed anticipa i gialloblù.

Al 25° cambio nel Bari: esce Antenucci, una punta, al suo posto entra Lollo, un centrocampista.

Al 28° colpo di testa di Falbo della Viterbese che esce fuori dai pali.

Al 31° punizione per il Bari nei pressi della bandierina, spostato sulla sinistra senza esito.

Al 33° cambio nel Bari: esce D’Orazio, al suo posto entra Minelli.

Al 35° tiro dalla distanza di De Falco per la Viterbese, la palla finisce alta sopra la traversa.

Al 37° grande azione della Viterbese con Tounkara, ma il suo tiro viene deviato in corner dal portiere Frattali.

Al 38° parata del portiere del Bari su una conclusione in mischia.

Al 40° punizione per la Viterbese dal limite per fallo su Rossi che si incarica della battuta, ma manda alto.

Al 41° cambio nella Viterbese escono: Tounkara e Salandria, al loro posto entrano in campo Cappelluzzo e Menghi Emanuele.

Al 43° pallone ciccato dal portiere Daga della Viterbese che per poco non fa autorete. La palla fa la barba al palo.

L’arbitro concede tre minuti di recupero. La partita finisce 3-0 per il Bari e per la Viterbese è notte fonda.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA D’ANDATA

VITERBESE-BARI 0-3

PALERMO-AVELLINO 0-2

JUVE STABIA-FRANCAVILLA 2-1

MONOPOLI-TERAMO 0-2

VIBONESE-CATANZARO 0-0

CASERTANA-TERNANA ORE 17,30

FOGGIA-POTENZA

PAGANESE-CAVESE

BISCEGLIE-TURRIS ORE 20,00

RIPOSA IL CATANIA

CLASSIFICA PROVVISORIA (MANCANO LE PARTITE DELLA SERA)

BARI 10

TERAMO 7

TURRIS 6

AVELLINO 6

JUVE STABIA 6

TERNANA 5

VIBONESE 5

POTENZA 4

CATANZARO 4

CATANIA 3 (-4)

PALERMO 1

VITERBESE 1

CASERTANA 1

VIRTUS FRANCAVILLA 1

PAGANESE 1

BISCEGLIE 0

FOGGIA 0

CAVESE 0

PROSSIMO TURNO

TERNANA-POTENZA

FRANCAVILLA-CATANIA

BISCEGLIE-PALERMMO

CATANZARO-FOGGIA

CAVESE-VITERBESE

TERAMO-CASERTANA

TURRIS-MONOPOLI

VIBONESE-PAGANESE

AVELLINO-JUVE STABIA

RIPOSA IL BARI