Tentata evasione di un detenuto dall’Ospedale Pertini

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ieri pomeriggio verso le 17:30 circa è stato evitato un tentativo di evasione di un detenuto straniero, bosniaco di 31 anni, dall’ospedale Sandro Pertini proveniente dal NC Rebibbia Roma, con problematiche psichiatriche, che ha ha aggredito le due unità di polizia penitenziaria, ai quali sono state diagnosticate ad uno prognosi di giorni 03 ad altro di giorni 05, dopo averli presi a pugni. NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ieri pomeriggio verso le 17:30 circa è stato evitato un tentativo di evasione di un detenuto straniero, bosniaco di 31 anni, dall’ospedale Sandro Pertini proveniente dal NC Rebibbia Roma, con problematiche psichiatriche, che ha ha aggredito le due unità di polizia penitenziaria, ai quali sono state diagnosticate ad uno prognosi di giorni 03 ad altro di giorni 05, dopo averli presi a pugni.

Senza la professionalità del personale la tentata evasione si sarebbe potuta realizzare – occorre evidenziare la professionalità del personale operante che anche in questo caso ha dimostrato come sempre ,anche all’interno delle carceri, elevate capacità di intervento e senso di abnegazione.