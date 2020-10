Nostra intervista a Massimo Pelosi sul ruolo della cooperazione nella Ripresa

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – La trasmissione Fatti e Commenti di questa settimana, condotta dal collega Gaetano Alaimo e da chi scrive sulle frequenze di Teleorte e già visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it prosegue con le interviste dedicate ai vari settori economici in merito al periodo del dopo Coronavirus.

Abbiamo intervistato Massimo Pelosi, vice presidente sella Lega Cooperative del Lazio e responsabile del Distretto Lazio Nord Viterbo, Rieti e Civitavecchia.

Un riferimento particolare e’ andato al convegno “Scenari cooperativi per il futuro della Tuscia”, organizzato da Legacoop Lazio a fine settembre.

Il Convegno si inserisce nelle attività previste dal progetto L.A.N.D. I Lazio actions for needs and development finanziato dalla Regione Lazio, finalizzato a coinvolgere istituzioni, mondo imprenditoriale, associazionismo e parti sociali.

Legacoop, in particolare, mira a proporre una progettualità condivisa, in grado di valorizzare l’impresa cooperativa come pilastro di uno sviluppo sostenibile e attento al territorio.

L’iniziativa sulla cooperazione è stata inserita nel calendario delle attività del Festival dell sviluppo sostenibile di Asvis – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile.

Gli argomenti trattati con Massimo Pelosi vanno dall’analisi e i rimedi che la distribuzione alimentare cooperativa hanno approntato nel dopo Coronavirus, alle nuove modalità di esercizio del commercio. Dalle filiere alimentari della sostenibilità e alle forme di acquisto “etico”, della produzione tipica locale, sino alle nuove figure degli operatori commerciali e delle cooperative sociali.