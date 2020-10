Conferenza Maurizi prima di Viterbese-Bari

NewTuscia – Viterbo – Le dichiarazioni di mister Maurizi prima del difficilissimo match contro il Bari

Obiettivo riscatto.

Alla vigilia del match molto complicato contro il Bari, il mister ha risposto ad alcune domande dei giornalisti.

Mister Maurizi, Salandria sembra l’uomo perfetto per la pressione che lei chiede a centrocampo. Per questo motivo, quando rientrerà Palermo, potremmo vedere quest’ultimo play maker davanti la difesa ?

La considerazione è senz’altro giusta, ma ora siamo concentrati al match contro il Bari. Quando rientrerà Palermo vedremo.

Abbiamo fatto due ottime gare contro Ternana e Avellino, due ottime squadre – con la Turris abbiamo fatto un buon primo tempo ma steccato il secondo. I classici episodi che appartengono al calcio ci sono sempre girati storti, detto ciò non dobbiamo crearci degli alibi, piuttosto dobbiamo avere la volontà di affrontare le prossime partite con determinazione.

Interpellato poi sulla mancanza di reti da parte della sua squadra(soltanto una, su palla inattiva peraltro) :

” Non c’è un unica spiegazione – Tounkara e Rossi hanno fatto soltanto una partita insieme, quella di Mercoledi, mi sembra poco per giudicare. Nella nostra storia non abbiamo mai fatto molte reti, sarà compito mio di farle fare molte di più ai miei giocatori.

Sul nuovo acquisto Besea :

“Besea è arrivato da due giorni, non gioca da tantissimo tempo – gode della mia massima stima ma è presto, non dobbiamo mettergli troppa pressione, essendo ancora fuori condizione. Importante averlo nel gruppo, per poter giocare deve avere una condizione fisica accettabile”

