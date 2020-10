“Una città più sicura”, successo per la raccolta firme di Fratelli d’Italia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Grande partecipazione, in mattinata, per il gazebo di Fratelli d’Italia allestito a viale Trento per chiedere, con una raccolta firme, “una città più sicura”.

Scopo dell’iniziativa ; raccogliere la voce delle persone e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema sempre di stringente attualità, in particolar modo dopo i recenti fatti di cronaca che hanno scosso la città.

Fratelli d’Italia ha inteso ridare attenzione a due proposte fondamentali per fornire un supporto decisivo in caso di criticità: il protocollo mille occhi ed il manager della sicurezza.

A gran voce ne è stata richiesta una concreta attuazione per evitare che simili importanti progetti non rimangano semplici dichiarazioni d’intenti.

Tantissime le firme raccolte a sostegno della necessità, sempre più pressante, di una maggiore sicurezza e controllo del territorio.

Fratelli d’Italia – Viterbo