Cerimonia chiusura rassegna Eventi “Sant’Oreste in Rete”

NewTuscia – SANT’ORESTE – Riceviamo e pubblichiamo. Si svolgerà nella giornata di domenica 11 ottobre 2020, presso la Sala Fregosi di Sant’Oreste (ore 10) in Piazza Cavalieri Caccia, la cerimonia di chiusura della rassegna di eventi artistici e culturali “Sant’Oreste in Rete“, che si è svolta dal 12 agosto al 12 ottobre 2020 e che ha ricevuto il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale. E realizzato con in collaborazione con la Pro Loco di Sant’Oreste, il Museo Pinacoteca di Palazzo Caccia, l’Associazione di Promozione sociale Homo Faber e PAR-PERFORMANCE ART ROME.

94 giorni di rassegna, 14 fine settimana, 36 eventi di cui 13 performance, 2 Residenze con 12 Artisti residenti, questi i numeri della manifestazione, finalizzata a incoraggiare il turismo di prossimità, puntando su avvenimenti all’aperto e di qualità culturale, che hanno dato spazio all’arte contemporanea e a discipline artistiche meno conosciute come la Performance Art, coinvolgendo luoghi solitamente meno frequentati, veri e propri tesori nascosti del Lazio. Sono stati 24 gli artisti ospitati complessivamente: 3 performer, 4 pittori, 4 scultori, 4 musicisti, 1 ballerina, 1 scrittrice, 2 attrici, 3 illustratori, 1 regista e 1 videoistallatore.

La cerimonia, coordinata da Anna Cenci (Assessora Bilancio, Tributi e Gestione del Personale), vedrà la partecipazione di Valentina Pini (Sindaca di Sant’Oreste), Maria Francesca Zozi (Assessore Politiche Culturali Sant’Oreste), Mario Falchetti (Assessore Politiche Scolastiche), Francesca De Vito (Consigliera della Regione Lazio), Svetlana Celli (Presidente della Commissione Patrimonio, Sport e Politiche Giovanili della Città Metropolitana di Roma Capitale), Biagio Sandro Signoretti (Responsabile del Museo Pinacoteca Comunale Palazzo Caccia), Daniela Beltrani (PAR-PERFORMANCE ART ROMA) e di Alessio Cellanetti (Presidente della Soc. Coop ARS Onlus).

Nel corso dell’evento Ilaria Paccini, ideatrice e curatrice del progetto, illustrerà nel dettagliato cos’è stato e quali sono gli sviluppi di “Sant’Oreste in Rete“, attraverso le immagini e la consegna dell’attestato di partecipazione agli Artisti e ai collaboratori, che si sono impegnati con dedizione per la riuscita dell’affascinante manifestazione. Il testimone, quindi, passerà nella mani della Cooperativa ARS onlus, la quale curerà la parte digitale del progetto. Il suo compito sarà di realizzare una nuova piattaforma digitale, collegata al sito istituzionale del Comunale, con cui sarà possibile rivivere quei momenti e scoprire, con un semplice click, le ricchezze storiche, culturali e naturalistiche di Sant’Oreste e del Monte Soratte, cuore pulsante del territorio.