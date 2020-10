NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

“La candidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma può rappresentare un’occasione importante per aggregare tutti coloro che credono in un progetto riformista. Un progetto necessario oggi nel Paese e a maggior ragione in una Capitale che con Virginia Raggi e i 5 stelle è caduta in basso per colpa di un populismo che ha generato solo immobilismo.

E’ ora di rilanciare un progetto ambizioso per Roma, in linea con le aspettative delle tante energie che ci sono a Roma e che sono state però spente negli ultimi anni. Penso alle imprese, ai professionisti, a tutti coloro che portano valore aggiunto e che tuttavia non hanno trovato incoraggiamento e sostegno da parte dell’amministrazione comunale.

Così come è importante che questo progetto inglobi un’attenzione particolare alle periferie, ai diritti, all’ambiente, al sostegno dei cittadini più fragili. Solo un progetto riformista e di questa caratura sarebbe in grado di riposizionare Roma nel mondo, mettendola in competizione con le altre capitali europee. Sono convinta che una figura come quella di Calenda può essere un volto valido e vincente per questo progetto”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).