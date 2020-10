La linea del brand cosmetico “Gli Elementi” brilla alla Milano Fashion Week

Avanguardia e passione alla base nella linea del grand cosmetico “Gli Elementi”, presentata in occasione della Milano Fashion Week

NewTuscia – MILANO – Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Milan Fashion Week, il brand “Gli Elementi” ha presentato la propria linea nella capitale della moda.

Il marchio cosmetico è stato partner tecnico di “Vor Make Up” alla sfilata “Emerging Talents”, tenutasi nella suggestiva location di Palazzo Visconti. Una cosmetica all’avanguardia che abbraccia il mondo della moda grazie all’esperienza di laboratori unici nel loro genere, alla competenza, all’immancabile passione ed alla ricercata scelta degli elementi, appunto, alla base dei prodotti.

“Gli Elementi” pone un nuovo tassello nel suo percorso di sviluppo, operando a stretto contatto con i professionisti del settore moda. Un apprezzamento che è la conferma dell’alta qualità delle referenze: i prodotti, infatti, oltre ad essere utilizzati per il trucco delle modelle da “Vor Make Up”, sono stati scelti dal team che ha curato un servizio fotografico “beauty” per un’edizione internazionale di Vogue.

L’ultima linea nata in casa de “Gli Elementi” è “Radiosità perfetta”, che racchiude un’efficacia straordinaria su disordini pigmentari come discromie cutanee, macchie scure e irregolarità localizzate dell’incarnato, necessitanti una doppia correzione. In particolare, l’attenzione viene posta su superficie e profondità per un’azione rivitalizzante parallela e completa delle funzioni epidermiche.

Una nuova generazione di prodotti basati su un nuovo concetto di cosmetica avanzata, in cui i principi attivi, la struttura e la texture lavorano sinergicamente per tendere ad un risultato ambizioso, ovvero pelle perfetta subito e a lungo. Textures multi-sensoriali e comfort ultra-lusso sono le fondamenta dell’interazione che favorisce un risultato immediato di superficie, grazie ai texturizzanti attivi che “riempiono” le linee epidermiche sottili, creando effetti illuminanti e “soft focus” dalla radiosità istantanea. Un’azione di profondità prolungata nel tempo, più specifica sulla regolazione/correzione progressiva sui meccanismi della pigmentazione.

La linea di trattamento illuminante e re-uniformante offre anche un serie di valenze aggiuntive, uniformando il tono della pelle e levigando le aree irregolari. Più luce alla pelle con un effetto immediato con lo splendido tocco che affina la grana della pelle, spesso accompagnata da disordini pigmentari. Ulteriori caratteristiche sono: la normalizzazione del pH del film idrolipidico; la funzione scudo-tossine contro l’inquinamento; scherma le radiazioni UV, con la prevenzione di discromie e invecchiamento cutaneo foto-indotti.

Il set comprende il gel schiumogeno con attivi illuminanti, specifico per la pulizia quotidiana delle pelli con disordini pigmentari, a pH isoepidermico, che purifica a fondo la pelle, liberandola da impurità e sebo in eccesso. L’Emulsione cremosa giorno, ad alta assimilazione ed intenso effetto illuminante e radiosità, idrata e sublima la pelle con il finish mat di un velo e l’aspetto fresco e levigato della seta. La crema notte, morbidissima e straordinariamente sensoriale ad intenso effetto depigmentante e re-uniformante, nel momento più attivo (il sonno profondo), stimola i meccanismi del rinnovamento epidermico e regolarizza i disordini pigmentari della pelle. Infine, il siero anti-macchie preziosamente dry-touch, ad intensa azione re-uniformante e correttiva dona freschezza impalpabile, idrata e sublima la pelle con un finish mat istantaneo e molto luminoso, minimizzando le imperfezioni puntuali e illuminando il colorito come in una pelle più giovane.

Tutti i prodotti sono ideali anche per le pelli più sensibili e, dunque, molto apprezzate anche dai professionisti del make up e del mondo della moda.