Porrello (M5S Lazio): Piano energetico regionale: verso il Reddito Energetico

NewTuscia – ROMA – La discussione sul Piano Energetico Regionale non può non passare anche per l’introduzione del Reddito Energetico, una conquista sociale che in Puglia è realtà grazie al M5S e che nel Lazio non è ancora realtà.

Il Reddito Energetico prevede l’acquisto da parte della regione di pannelli fotovoltaici da installare sulle coperture delle abitazioni dei cittadini concedendoli in comodato d’uso e vendendo sul mercato la quota di energia prodotta in eccesso, usando i proventi per alimentare il fondo e quindi installare nuovi impianti.

Tali impianti dovranno essere collocati sulle abitazioni degli utenti in grave disagio socioeconomico, identificati con un bando pubblico, permettendo così grandi risparmi sulle bollette elettriche di queste famiglie, con tutti gli oneri di installazione a carico della regione.

L’obiettivo dell’emendamento che ho depositato è quindi plurimo, da un lato aiutare chi è in difficoltà, dall’altro diffondere un nuovo modello culturale energetico, con i cittadini che passano dall’essere meri utenti a produttori di energia attraverso fonti rinnovabili, un passo importante verso un futuro più sostenibile e slegato dalle fonti fossili.

Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.