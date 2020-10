Nel 2019 732 incidenti stradali nella Tuscia (2019): 20 morti e 1.128 feriti

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Nella Tuscia, nel 2019, ci sono stati 20 incidenti stradali mortali. L’Aci di Viterbo ha inviato oggi la triste statistica dei sinistri su strada nella provincia di Viterbo per l’anno 2019.

Il numero più alto di incidenti si è registrato a Viterbo (329), seguita da Tarquinia (42), Vetralla (35), Montefiascone (23), Orte (20) e Civita Castellana (19).

Tra i Comuni che hanno avuto almeno un caso mortale ci sono Viterbo (6 morti), Civita Castellana (3), Orte e Montefiascone (2) e Gallese, Ischia di Castro, Marta. Montalto di Castro, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo e Tarquinia (1).

In testa per il numero di feriti c’è sempre Viterbo con 495 unità seguita da Tarquinia (66), Vetralla (64), Nepi (58), Capranica (30) e via via tutti gli altri Comuni.

Viterbo ha il rapporto praticamente di 1 a 1 tra veicoli circolanti e popolazione comunale (66.702 unità), seguita da Tarquinia (16.243), Civita Castellana (15.188), Montefiascone (13.004), Vetralla (12.897) e Montalto di Castro (9.174).

In tutta la Tuscia, nel 2019, si sono registrate 298.920 mezzi circolanti, 732 incidenti per un totale di 20 morti e 1.128 feriti.