Asili nido, online le graduatorie. L’assessore Sberna: “Il 12 ottobre al via il nuovo anno educativo”

NewTuscia – VITERBO -Riceviamo e pubblichiamo. Online da questa mattina le graduatorie per l’accesso al servizio di asilo nido dei piccoli utenti (0-36 mesi) per l’anno educativo 2020-2021. Online anche la tabella indicativa per il calcolo delle tariffe. Il nuovo anno educativo avrà inizio il prossimo 12 ottobre per tutte le strutture, sia per i due nidi comunali, sia per i sette convenzionati. A fornire tutti gli aggiornamenti è l’assessore ai servizi sociali e alle politiche per la famiglia Antonella Sberna, che entra nel dettaglio e spiega: “In tempi da record dall’emanazione delle linee guida per la riattivazione dei servizi educativi 0-3 anni siamo riusciti a espletare tutte le procedure del bando e a far partire il servizio. Ci auguriamo che l’anno educativo possa svolgersi nel migliore dei modi e che tutti le difficoltà e i disagi che le famiglie hanno dovuto affrontare nei mesi scorsi possano essere leniti dall’avvio di questo importante servizio dedicato alla prima infanzia. In questi giorni gli uffici sono a disposizione ai numeri 0761 348563 e 0761 348573 per tutte le comunicazioni e informazioni inerenti il servizio.

Non poche sono state le difficoltà legate all’adeguamento alle norme anti-Covid, in particolar modo della struttura comunale – ha aggiunto l’assessore Sberna – ma con grande tenacia e senso di responsabilità abbiamo lavorato affinché la sicurezza dei piccoli che frequenteranno il servizio venisse rispettata e fosse al primo posto della nostra azione amministrativa. Ringrazio gli uffici dell’assessorato ai servizi sociali per il grande lavoro svolto, gli uffici della ragioneria e il settore lavori pubblici per averci consentito di completare tutti gli interventi di tipo amministrativo, contabile e strutturale in tempo.

Ora è il momento di ripartire e di consentire a tutti i piccoli di poter ritornare al nido, dove li aspettano sicurezza e professionalità del personale. A loro, alle loro famiglie e a tutti gli operatori del nido vanno i miei più sentiti auguri per lo svolgimento di un sereno e proficuo anno educativo”.

Graduatorie e tabella per il calcolo delle rette sono consultabili sul sito www.comune.viterbo.it , sia sulla home page, sia alla sezione Settori e uffici > settore V > avvisi pubblici oppure direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/category/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-servizi-sociali .