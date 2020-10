Abbigliamento sportivo tradizionale: cresce l’acquisto in rete

NewTuscia – L’abbigliamento sportivo è da sempre un marchio di fabbrica nostro Paese: se è vero che, secondo l’ultima rilevazione Istat risalente al 2017, solo 1/3 degli italiani dichiarava di praticare attività sportiva regolarmente, è altrettanto evidente come il casual sportivo sia una scelta seguita da parte di consumatori di ogni età.



Una fascia di pubblico ampia che ravvisa, con tutta evidenza, nella comodità assicurata da questo genere di articoli, abbinata ad una estetica spesso comunque di impatto, una spinta a farvi ampio ricorso.

“Sportswear in Italy”: cresce l’abbigliamento sportivo in Italia

A dare la misura della crescita dell’abbigliamento sportivo in Italia è stato il report “Sportswear in Italy” redatto da Euromonitor International. Secondo il quale nel corso del 2018 questo segmento di mercato ha toccato i 6,3 miliardi di euro, mettendo a segno una crescita del 2% nei confronti dell’anno precedente.

Se la crescita è abbastanza contenuta, va sottolineato come nello stesso lasso di tempo i consumi di abbigliamento e moda hanno fatto registrare l’ennesimo calo, confermando un trend in atto ormai da anni. Si tratta quindi di un risultato notevole, anche se con l’arrivo del Covid sul territorio nazionale questo comparto potrebbe subire una notevole contrazione nel corso di quest’anno.

Cresce l’abbigliamento sportivo online

Se le vendite di abbigliamento sportivo continuano a crescere, è anche merito del commercio elettronico. Il quale consente ai consumatori di poter operare le loro scelte all’interno di un catalogo vastissimo e a prezzi i quali sono spesso molto più convenienti rispetto a quelli praticati dagli esercizi commerciali tradizionali.

Un mercato in cui un ruolo di assoluto rilievo è svolto da Cisalfa Sport, azienda italiana che è specializzata in questo settore ormai da decenni e che, nel corso del tempo, ha optato anch’essa per la multicanalità, approntando il suo store online.

A proposito di Cisalfa Sport

Cisalfa Sport è il maggiore attore operante nel settore della grande distribuzione di articoli sportivi in Italia. Un ruolo assunto al termine di un percorso nato all’inizio degli anni ’70, quando Vincenzo e Maurizio Mancini decisero di aprire il loro primo negozio a Tivoli, in provincia di Roma. Da dove l’azienda si allargò al Nord del Paese, acquisendo il marchio di abbigliamento Bastogi cui fecero seguito i gruppi Goggi e Percassi, il produttore di biciclette Carnielli, Germani, il gruppo Cicogna, specializzato in abbigliamento per bimbi, e Longoni Sport.

Un vero e proprio impero venduto poi nel 2006 a fondi di private equity per essere riacquistato nel 2012, quando una malaccorta gestione ne provocò la crisi. La rinascita degli anni successivi ha poi restituito a Cisalfa il suo ruolo, culminando nello sbarco online, ove è uno dei player dominanti nel settore dell’abbigliamento sportivo come si può vedere da qualsiasi recensione di Cisalfa sport si vada a cercare in rete.