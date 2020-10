“Woman Latina Calcio 1932”: presentazione alla “ex Fulgorcavi”

NewTuscia – LATINA – Il calcio femminile torna agli appuntamenti agonistici e la “Women Latina Calcio 1932” si presenta al suo pubblico, pronta per fare l’esordio da protagonista nel campionato “Eccellenza femminile” (equivalente della serie D maschile). La stagione ufficiale prenderà il via domenica 24 ottobre (fischio d’inizio alle ore 11,30) e, in attesa della definizione del calendario, l’ambiziosa compagine latinense continua i suoi allenamenti negli impianti “ EX FULGORCAVI”, tra Borgo Piave e Borgo Santa Maria, nello storico centro sportivo del Latina Calcio.

E’ qui che saranno disputate le partite casalinghe del campionato, mentre le gare di cartello saranno giocate allo stadio “Francioni” di Latina.

In vista della nuova stagione la società del presidente Giovanni Farina, rinnovata nell’organigramma e nei quadri tecnici, ha predisposto un ambizioso programma di crescita che prevede il raggiungimento di importanti obiettivi tecnici ma anche finalità di carattere sociale. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Città Sport Cultura, è stato elaborato un articolato progetto di strategia per lo sviluppo del calcio femminile quale strumento per la promozione di valori positivi nella società, tra i quali la cultura del benessere , della salute, della prevenzione e dell’aggregazione sociale.

I programmi della “Women Latina Calcio 1932” e l’organigramma tecnico e societario, saranno presentati OGGI, MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE, ALLE ORE 20,00, presso il centro sportivo “EX FULGORCAVI” di Borgo Piave a Latina.