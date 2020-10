Un super Franco della Turris e un gol fantasma stendono la Viterbese

Maurizio Fiorani

NewTuscia – TORRE DEL GRECO – Una Viterbese ingenua viene sconfitta 2-1 a Torre del Greco ad opera della Turris che, con una doppietta di Franco, si aggiudica tre punti pesantissimi per la classifica. A niente è valsa la rete del difensore centrale Baschirotto, che è stato poi espulso per somma di ammonizioni e salterà la prossima gara interna con il Bari. Ora la situazione in classifica per i gialloblù di Mr.Agenore Maurizi si fa subito molto dura con un solo punto conquistato in tre partite.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

TURRIS: Abbagnale, Esempio, Loreto, Rainone, Lorenzini, Fabiano, Franco, Signorelli, Romano, Giannone, Persano

A disposizione di Mr. Francesco Fabiano: Lonoce, Barone, D’Ignazio, Pandolfi, Brandi, D’Alt, Sandomenico, Tascone, Di Nunzio, Marchese, D’Oriano, Esposito

VITERBESE: Daga, Bianchi, Mbende, Bensaja, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Falbo, Sibilia, Salandria, Rossi.

A disposizione di Mr.Agenore Maurizi: Maraolo, Calì, Ricci, Menghi, Urso, De Falco, Galardi, Zanon, Macrì, Benvenuti, Scalera

Arbitro: Signori Giorgio Vergaro di Bari

Assistenti : Signori Davide Stringini di Avezzano e Ciro Di Maio di Molfetta

Quarto Uomo: Signore Michele di Cairano di Ariano Irpino

Note: partita giocata a porte chiuse per l’epidemia del Covid, terreno di gioco con fondo sintetico.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio di gara molto combattuto su un terreno di gioco sintetico.

All’11° tiro dalla distanza di Giannone della Turris che si perde alto sulla traversa della porta gialloblù.

Tra i gialloblù buon inizio partita del centrocampista Salandria per il suo dinamismo.

Al 18° corner per la Viterbese. Pallone scodellato in area campana, la difesa di casa allontana la minaccia, ma il pallone giunge sui piedi di Bezziccheri che conclude in porta, ma il tiro finisce alto sopra la traversa.

Al 21° è stato ammonito il difensore Baschirotto della Viterbese per un’entrata giudicata fallosa.

Al 24° la Turris passa in vantaggio con Franco con un tiro dalla distanza, la palla sembrava non aver varcato la linea di porta, ma l’arbitro concede la rete su segnalazione del guardalinee.

Al 25° grande tiro dalla distanza di Tounkara e grande parata del portiere della Turris.

Al 27° La Viterbese si riporta sul risultato di parità con Baschirotto che, di testa sugli sviluppi di un corner, mette in rete alle spalle del portiere della Turris, non lasciando scampo all’estremo difensore corallino Abbagnale.

Al 30° occasione per la Turris con Giannone, che dalla distanza esce di poco fuori.

Al 33° rete annullata a Falbo della Viterbese per un fallo in attacco fischiato dal direttore di gara.

Al 35° bella rovesciata di Giannone della Turris, la sua conclusione esce di poco fuori.

Il finale di primo tempo è molto combattuto con molti ribaltamenti di fronte, ma entrambe le difese hanno la meglio sui rispettivi attacchi.

La prima frazione di gioco è terminata sul risultato di parità 1-1 grazie alle reti di Franco per i padroni di casa e di Baschirotto per la Viterbese.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 1° ancora Turris in vantaggio con il solito Franco che, con un grande tiro al volo da fuori area, insaccato alle spalle del portiere della Viterbese, mette a segno un punto all’incrocio dei pali.

La Viterbese prova a reagire, ma in attacco appare poco incisiva e pericolosa.

Al 10° bella azione della Turris con Persano, ma il suo tiro pericoloso si perde di poco a lato.

Al 13° il portiere Abbagnale della formazione campana anticipa di un soffio Falbo della Viterbese.

Al 17° cambio nella Viterbese: esce Sibilia, al suo posto entra in campo l’esterno Urso.

Al 18° occasione per la Viterbese con un tiro di Tounkara che viene respinto da un difensore corallino.

Al 19° grande tiro dei corallini con il portiere della Viterbese Daga battuto. Respinge sulla linea di porta il difensore Baschirotto.

Al 20° altra sostituzione nella Viterbese: esce dal campo Rossi dolorante, al suo posto Calì. Una punta per un’altra punta, nulla cambia nell’assetto tattico della formazione di Mr.Maurizi.

Al 23° contropiede dei campani. Ancora un volta ci mette una grossa pezza il difensore della Viterbese Baschirotto.

La Viterbese inizia a pressare i corallini rendendosi minacciosa in attacco.

Al 29° azione pericolosa dei gialloblù. Pallone messo in mezzo all’area dei padroni di casa, ma la difesa campana anticipa gli avanti della Viterbese.

Al 30° grossa occasione per la Viterbese con Tounkara che servito da Salandria arriva con un attimo di ritardo e viene anticipato dal portiere della Turris.

Al 31° sostituzione nelle file dei padroni di casa: entra in campo D’Alt al posto di Giannone.

Al 32° viene espulso per somma d’ammonizioni, per un fallo ingenuo, Baschirotto della Viterbese.

Al 35° viene ammonito Tounkara della Viterbese per un’entrata a centrocampo.

Al 42° punizione per la Viterbese per fallo su Urso. Batte Salandria che mette in mezzo all’area di rigore della Turris il pallone.

RISULTATI DELLA 3° GIORNATA D’ANDATA

TERNANA-PALERMO 0-0

FRANCAVILLA-VIBONESE 2-2

TURRIS-VITERBESE 2-1

CAVESE-BARI 2-3

CATANIA-JUVE STABIA 1-0

TRAPANI-MONOPOLI N-D

CATANZARO-PAGANESE 1-0

POTENZA-CASERTANA 0-0 PARZIALE

VELLINO-BISCEGLIE RINVIATA A MERCOLEDI’ 18-11-2020

TERAMO-FOGGIA RINVIATA A MERCOLEDI’ 18-11-2020

CLASSIFICA

BARI 7

TURRIS 6

TERNANA 5

TERAMO 4

POTENZA 4

VIBONESE 4

CATANIA 3 ( -4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

MONOPOLI 3

JUVE STABIA 3

CATANZARO 3

AVELLINO 3

VITERBESE 1

PAGANESE 1

PALERMO 1

VIRTUS FRANCAVILLA 1

CAVESE 0

BISCEGLIE 0 NON ANCORA GIOCATO IN QUANTO RIPESCATA

FOGGIA 0 NON HA ANCORA GIOCATO IN QUANTO RIPESCATA

PROSSIMO TURNO

JUVE STABIA-FRANCAVILLA

MONOPOLI-TERAMO

PALERMO-AVELLINO

VIBONESE-CATANZARO

VITERBESE-BARI

CASERTANA-TERNANA

FOGGIA-POTENZA

PAGANESE-CAVESE

BISCEGLIE-TURRIS