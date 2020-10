TURRIS-VITERBESE , le pagelle.

Daga 6.

Difficile capire se nella seconda sventola di Franco potesse far meglio, in ogni modo rende il passivo meno pesante in almeno due circostanze.

Mbende 6

Primo tempo bene, come il resto della squadra. Fisicamente insuperabile, salva anche in un occasione. Nel secondo tempo con i reparti allungati perde le distanze ma non demerita.

Baschirotto 6.5

E’ vero, viene espulso ma in due occasioni ci mette una pezza e segna il gol del momentaneo pareggio. Secondo giallo ingenuo (l’attaccante stava scivolando verso l’esterno)

Bianchi 6

I due gol presi vengono da occasioni estemporanee, ci mette grinta e abnegazione. Buona anche l’impostazione da dietro

Sibilia 4.5

Zero idee, zero regia e zero filtro. Completamente insufficente. Il gioco dovrebbe partire dai suoi piedi, ma le speranze sono vane.

Bensaja 5.5

Partita anonima.

Salandria 6

Vero, recupera molti palloni, ma quanti altri ne perde…

Bezziccheri 5

Deve fare il quinto ma non è il suo ruolo, non salta l’uomo e non crea superiorità numerica.

Falbo 5.5

Primo tempo bene, è l’unico che cerca di saltare l’uomo, ma nel secondo si inabissa come tutti i compagni

Rossi 5

Vero, i palloni non gli arrivano. Ma non c’è traccia di una sponda, non c’è traccia di un fallo conquistato per far salire la squadra.

Tounkara 5

La Turris difende bene, cercare la profondità è difficile.

Calì 5.5

Ha pochi minuti per mettersi in mostra, ma li sfrutta veramente male

Urso 5.5

Ha poco più di 25 minuti a disposizione, ma non li sfrutta bene. Non salta mai l’uomo

Galardi s.v