NewTuscia – ROMA – “L’anticipazione del segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale Pierluigi Bartoletti sul fatto che nel Lazio si procederà a breve con i tamponi rapidi presso il medico di famiglia e il pediatra è una notizia importante e attesta la tempestività dell’impegno della Regione Lazio.

La possibilità di fare il test Covid dal medico di famiglia o dal pediatra renderà più fluido il lavoro degli ospedali e dei drive-in, oltre ad assicurare una maggiore capacità di intercettare prima gli eventuali casi positivi. Le ultime tendenze mostrano che gli ambienti familiari sono oggi più a rischio e per questo bisogna consentire alle famiglie di provvedere subito al test. Ancora una volta la Regione si dimostra essere all’avanguardia, cogliendo tutte le opportunità che oggi esistono per rafforzare la rete di prevenzione e di contrasto al Covid”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).