NewTuscia – VITERBO – Divieto di transito in via Ciavalletta e in via Sasso San Pellegrino, in prossimità degli attraversamenti ferroviari, dalle ore 22 alle ore 5, fino al prossimo 15 ottobre, eccetto i giorni festivi. Ne dà notizia l'assessore alla viabilità Laura Allegrini.

Il provvedimento, che non riguarda residenti e autorizzati, è in vigore da ieri 6 ottobre ed è stato disposto con ordinanza n. 354 del 5/10/2020 del VI settore, su richiesta di Salcef Construction per conto di RFI. Lo stesso si rende necessario per consentire lavori riguardanti la sicurezza dell’esercizio ferroviario. Tali lavori, che si svolgeranno in orario notturno, interesseranno gli incroci ferroviari/stradali presenti su via Ciavalletta e via Sasso San Pellegrino.