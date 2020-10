“Siamo nati liberi…ma ora dove andremo a finire?”

Riceviamo e pubblichiamo

NewTuscia – VETRALLA – Carissimo Gennaro buongiorno a te, ti chiedo la cortesia di rendere pubbliche queste mie righe, triste .. Si tutto molto triste e deleterio quello che sta accadendo.. .. mai nella storia della civiltà moderna si era visto un tale grado di strumentalizzazione di una situazione in se stessa da analizzare sotto molte ottiche e con obbiettività nella sua abdecaedrica essenza..

Sai in questo periodo mi sembra di osservare quanto accadde alle innocenti di Salem, perseguitate dalla chiesa e dal popolo imbelle e sottomesso solo perché volevano vivere in sintonia con la natura o perché avevano qualche conoscenza in più dei dotti cerusici del tempo, ma per tutti erano STREGHE. Si perché da sempre tutti temiamo ciò che non conosciamo e allora ci nascondiamo dietro un ben pensare e nella nostra piccola sicurezza domestica. In quel periodo infatti i predicatori trascinatori del popolo erano riusciti cosi bene ad inculcare il terrore nella mente delle persone che ogni male era da attribuire a quelle povere donne indifese che si tramandavano da generazioni i segreti delle erbe e della natura, cose che oggi le varie filosofie wicca, new age , neodruidiche, animiste ecc. ritengono nella normalita dei fatti e dell’ essere. Scusa se ho divagato ma quanto sopra per aprire la strada ad un pensiero; oggi sta accadendo lo stesso ed in modo più subdolo e più grave! Nel XV secolo instillare la paura in ciò che non era facile o quantomeno scomodo spiegare ( specialmente dalla chiesa) era uno strumento utile e necessario per reprimere controllare e dominare la masse; e oggi?? Cosa c’è di diverso?

Installare il terrore per un virus che in se stesso se curato nel modo giusto (non con trattamenti al limite dell’eutanasico come l intubazione e la ventilazione meccanica ) è dimostrato stia causando un numero veramente esiguo di decessi e solo in casi in cui siano presenti ulteriori patologia aggravanti. Allora perché?? Perché creare una generazione d impauriti indottrinati pronti ad obbedire ad ogni ordine venga impartito per paura che… Orwell lo scrisse quasi 40 anni fa!! Possibile che non si capisca che ci stanno rubando i figli?? Possibile non capire che si sta subendo un lavaggio del cervello a 360 gradi che ci sta rendendo tutte marionette nelle mani dei vari Mangiafuoco che vogliono dividersi il potere ed il nuovo ordine?? Perdonami e mi perdonino i vari lettori ma le ultime ordinanze fanno proprio ridere. Mascherine obbligatorie anche se da soli per strada per reciproca protezione?? Cioè, utilizzare una rete per la pesca alle balene per non far sfuggire i lattarini?? Riflettiamoci su! (chi è dubbioso non faticherà a trovare sul web fotografie e spiegazioni dettagliate di questo.) Tutto questo solo per istillare la paura nelle persone e nei bambini al fine di poter controllare le masse; un’altra volta, la storia si ripete ! E le voci fuori dal coro verranno nuovamente additate come streghe stregoni od untori e pagheranno le conseguenze del loro libero pensiero con ritorsioni, restrizioni, abbandono e quanto altro la parte più oscura dell’animo umano sia capace; condannati al rogo sociale! Si perché questo è ciò che accadrà se non ci muoviamo prima!!! Spero che altri possano condividere questo pensiero ormai laconico e che qualcuno possa esserci pronto a lottare per non farci schiacciare da questo meccanismo che altro non fa se non toglierci libertà e libero arbitrio. Il dono più grande ce Dio ci ha dato e che pochi omuncoli vogliono toglierci. Il covid c’è ! è un problema da affrontare con coscienza ma non può diventare uno strumento di controllo di massa! SIAMO NATI LIBERI IN UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA, con grande rammarico e tristezza oggi non so come moriremo… .. triste; tutto molto triste!!