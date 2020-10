Inizia sotto i migliori auspici la collaborazione tra il Rugby Oriolo e il Tusciarugby

NewTuscia – VITERBO – Nel vivace panorama rugbistico dell’alto Lazio, dove le alleanze e le unioni assumono un carattere strategico per la crescita del movimento, era inevitabile che due belle realtà locali legate da una consolidata amicizia e accomunate dagli stessi valori arrivassero a concludere degli accordi.

Durante un recente incontro, improntato alla massima cordialità, tra il Presidente del Tusciarugby Marco D’Ottavio e l’omologo del Rugby Oriolo Roberto Canzanella, accompagnati da alcuni dirigenti, si sono poste le basi per una iniziale e quanto mai desiderata collaborazione.

Allo stato attuale la collaborazione riguarda tutto il settore propaganda, dalle Under 6 alla Under 12, con la prospettiva concreta, e assolutamente fattibile, di allungare la collaborazione nel lungo periodo spingendosi fino alle giovanili ed oltre.

La collaborazione è vista da entrambe le Società come una serie di attività sinergiche che non si limiteranno solamente a giocare alcune partite in comune ma che riguarderanno anche gli allenamenti, gli allenatori, i genitori, le Club House.

Attenzione alle necessità dei bambini, cura del rapporto con le famiglie, coinvolgimento dei genitori e condivisone dei progetti, più

che il profitto e il mero agonismo, sono le basi sulle quali è stata costruita questa collaborazione e che entrambe le Società considerano inderogabili; una visione comune sul rugby, e su tutto quanto vi ruota attorno, è la migliore garanzia per un’ottima riuscita.