Dl sicurezza, Tidei (Iv): “Ripristinati diritti e umanità, stop ideologia Salvini”

NewTuscia – ROMA – “Il superamento dei decreti sicurezza che portano la firma di Matteo Salvini rappresenta un risultato importante e necessario per superare una visione ideologica dell’immigrazione che ha fatto male al Paese e ai tantissimi migranti che hanno cercato e cercano un’occasione di sopravvivenza e di riscatto in Italia”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“L’approvazione in Cdm del nuovo decreto ripristina diritti e umanità. Bene la cancellazione delle multe milionarie per le ong, lo stop alla confisca delle navi, il ritorno al meccanismo della protezione umanitaria con un allargamento delle maglie della protezione speciale. E bene anche i tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana insieme al ripristino della possibilità di svolgere lavori di utilità sociale”, conclude Tidei.